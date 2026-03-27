У війську відкрили понад 2000 вакансій для IT-фахівців

27 марта 2026 г., 10:25

0

Tweet

У Силах оборони з’являється нова роль - IT-фахівці в підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнє завдання - забезпечувати ефективність цифрових продуктів для військових, швидко впроваджувати їх і масштабувати там, де вони потрібні.



Для цього Міністерство оборони України створює IT-вертикаль - мережу фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони.



Наразі відкрито понад 2000 вакансій у різних підрозділах і органах управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua.



Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці - для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.



Тепер у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який розуміє реальні потреби підрозділу, координує впровадження рішень, дає зворотний зв’язок розробникам та ініціює нові зміни.



«Сучасна війна - не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську - на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», - зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.



«У сучасних організаціях IT - це важлива частина команди. Тепер такі ролі системно з’являтимуться у ЗСУ. IT-вертикаль дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не “згори вниз”, а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях. Це фактично наша система кровообігу, яка має охопити все військо», - наголосила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Кого шукають?



До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:

керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);

проєктний менеджер (Project Manager);

аналітик даних (Data Analyst);

бізнес-аналітик (Business Analyst);

фахівець із супроводження продукту (Product Support);

фахівець із документального супроводження (Technical Writer).

Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.



У Міноборони зазначили, що ці процеси вкрай важливі, оскільки IT-вертикаль на практиці дає:

швидкість - рішення з’являються у підрозділах без бюрократичних затримок;

ефективність - технології масштабуються там, де вони потрібні;

контроль - IT-фахівець на місці збирає потреби та відгуки;

ініціативність - фахівці можуть пропонувати власні ініціативи.

Нагадаємо, концепцію ІТ-вертикалі вперше представили у грудні на Digital Defence Forum. Першим підрозділом, який затвердив оновлену структуру, стала Державна спеціальна служба транспорту, де вже працює перший керівник підрозділу цифрової трансформації.

