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SoftServe спільно з американською Prefixa розроблятимуть цифрових двійників для аерокосмічної галузі

8 августа 2024 г., 16:35
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SoftServe оголошує про партнерство з Prefixa, американським розробником XR-технологій та експертом з просторового обчислення (spatial computing) в аерокосмічній галузі. Обидві компанії спільно працюватимуть над технологією цифрових двійників, зокрема створюватимуть рішення для підвищення операційної ефективності та безпеки в космічній та гірничодобувній індустріях.

Партнерство поєднає досвід SoftServe у створенні імерсивних інтерфейсів, в AI/ML та аналітиці даних, робототехніці та автономних системах з досвідом Prefixa в 3D-моделюванні, симуляції та AR/VR.

SoftServe та Prefixa визначили кілька напрямків, де можуть бути застосовані їх спільні напрацювання.

Планування та підготовка до космічних місій. Високоточні віртуальні симуляції можуть покращити планування космічних місій на 30%, зменшивши кількість непередбачуваних проблем. А вдосконалені AR/VR інтерфейси можуть підвищити ефективність тренувань астронавтів та пришвидшити час підготовки до космічних місій на 25%.

Дослідження складних умов роботи в космосі. Технологія цифрових двійників дозволяє проводити більш автономні операції в суворих умовах, що зменшує потребу у втручанні людини, мінімізує ризики та додаткові витрати, а також підвищує операційну ефективність на 35%.

Вимірювання ризиків в гірничодобувній промисловості. Оптимізація видобутку, використання та управління ресурсами на Місяці та Марсі може збільшити коефіцієнт видобутку корисних копалин на 40% завдяки вимірюванню незапланованих відхилень та наданню практичних рекомендацій, що сприятиме більш сталому дослідженню та освоєнню космосу. Цифрові двійники можуть також зменшити експлуатаційні ризики та збої в роботі обладнання в гірничодобувній промисловості до 20%, що покращить безпеку працівників.

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