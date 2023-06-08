SoftServe придбає Hoverstate

8 июня 2023 г., 10:35

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SoftServe оголосила про придбання Hoverstate, цифрової агенції повного циклу, що спеціалізується на мобільних та веб-рішеннях.

Динамічні пропозиції та глобальна присутність SoftServe посилюють експертизу Hoverstate у сфері інтелектуальної автоматизації процесів та її ключове партнерство з Pega Platform від Pegasystems, постачальника платформ з низьким рівнем коду. Відтепер клієнти мають глибший доступ до прискорених хмарних цифрових процесів та підвищеної ефективності розробки завдяки використанню даних та аналітики, штучного інтелекту/машинного навчання та програмної інженерії, що базується на досвіді.

"Як компанія SoftServe, Hoverstate розширює наш набір інноваційних послуг, щоб допомогти клієнтам оптимізувати процеси та мінімізувати витрати в сьогоднішньому макроекономічному середовищі», - сказав Кріс Бейкер (Chris Baker), генеральний директор SoftServe.

Hoverstate відома тим, що допомагає компаніям з різних галузей покращити обслуговування клієнтів, поглибити взаємодію з ними та скоротити операційні витрати до 50%. Придбання посилює та розширює галузеву експертизу SoftServe у сферах охорони здоров'я, медико-біологічних наук, банківської справи, фінансових послуг, транспорту та логістики. Це також посилює статус Hoverstate як спеціалізованого партнера Pega для рішень платформи на глобальному клієнтському ринку.

Досвід роботи Hoverstate з платформою Pega прискорює оптимізацію витрат, пов'язаних з трансформацією бек-офісних процесів. Їхній репутаційний підхід до фронт-енду, заснований на дизайні, забезпечує більш глибоке залучення клієнтів. Крім того, Hoverstate додає до списку клієнтів SoftServe провідні медичні організації. Ці організації прискорять бізнес-результати, використовуючи наявні інвестиції в технологічні рішення від Amazon Web Services, Google, Microsoft, NVIDIA та SiteCore. Цілісна методологія Hoverstate, підсилена AI/ML та консультаційними можливостями SoftServe, дозволить клієнтам досягти значних бізнес-результатів.

SoftServe налічує понад 12 тис співробітників у 14 країнах Північної Америки, регіону EMEA, APAC та Латинської Америки. Разом з офісами Hoverstate у США та Італії, директор зі стратегії Роб Фовер (Rob Fauver) разом з директором з інновацій Кюн Ан (Kyung Ahn) приєднаються до SoftServe.

"Ми вважаємо, що приєднання до сильного постачальника послуг з цифрової трансформації - це найкращий шлях для надання розширених можливостей та виняткових цифрових рішень нашим клієнтам, - підкреслює пан Фовер. - SoftServe поділяє наші цінності, які ми ставимо на перше місце. Культурна синергія між компаніями не має собі рівних. Глобальна мережа доставки SoftServe робить нас ближчими до наших клієнтів. Це робить нашу підтримку гнучкою та масштабованою. Ми готові до майбутнього".

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