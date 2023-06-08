Intel анонсувала професійні GPU Arc Pro A60 та A60M

8 июня 2023 г., 11:25

0

Tweet

Компанія Intel оголосила про поповнення професійної лінійки графічних процесорів Intel Arc Pro моделями A60 та A60M. Новинки націлені на використання у професійних робочих станціях, оскільки оснащені до 12 ГБ відеопам'яті (VRAM) та підтримують до чотирьох дисплеїв з розширеним динамічним діапазоном (HDR) та технологією Dolby Vision.



У порівнянні з наявними продуктами сімейства Intel Arc Pro, моделі A60 і A60M пропонують подвоєну кількість ліній PCIe (16), подвоєну пропускну здатність пам'яті (384 ГБ/с), вдвічі більше виділених модулів AI Xe Matrix Extensions (XMX) (256) та двічі більше блоків трасування променів (16). Вони також мають повну підтримку кодування та декодування мультимедіа, включаючи AV1. Це націлює графічні процесори Intel Arc Pro на завдання автоматизованого проєктування та моделювання (CAD/CAM), виведення ШІ та обробки мультимедіа у спеціалізованих бізнес-середовищах.



Графічні процесори Intel Arc Pro підтримуються щоквартальними випусками драйверів для регулярної оптимізації продуктивності та сертифіковані незалежними постачальниками для провідних програм для робочих станцій, що використовуються в архітектурі, проєктуванні та будівництві, а також у проєктуванні та виробництві.



Графічний процесор Intel Arc Pro A60 для настільних робочих станцій буде доступний в авторизованих дистриб'юторів Intel протягом найближчих тижнів, а графічний процесор Intel Arc Pro A60M для мобільних систем буде доступний у партнерів виробників оригінального обладнання (OEM) у найближчі місяці. Варіанти робочих станцій з графічним процесором Intel Arc Pro A40 тепер доступні від HP, а Dell і Lenovo, як очікується, наслідуватимуть цей приклад у третьому кварталі 2023 року.



Сімейство графічних процесорів Intel Arc Pro також схвалено для використання з ПК Intel NUC 13 Extreme малого формфактора (SFF), які пропонують розблоковані процесори Intel Core 13 покоління потужністю 125 Вт.



На продукти Intel Arc Pro для настільних ПК надається трирічна обмежена гарантія.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень