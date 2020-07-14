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Softprom предложит европейским клиентам защитные решения AppGuard

14 июля 2020 г., 12:25
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Softprom предложит европейским клиентам защитные решения AppGuard

Компания Softprom объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с AppGuard от Blue Planet-works, разработчиком решений в области защиты серверов и конечных точек, с фокусом на страны Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Румыния, Словакия, Украина, Чехия и Швейцария.

Защита операционной системы посредством применения политик на уровне ядра, запатентованная технология AppGuard, работает как для крупных и малых корпоративных предприятий, так и для индивидуальных потребителей.

AppGuard предотвращает нарушения, блокируя приложения на выполнение неуместных процессов, но позволяет им продолжать выполнять обычные действия, используя запатентованные технологии динамической изоляции и наследования. Применяя принципы нулевого доверия в пределах конечных точек, AppGuard обеспечивает передовую защиту и снижает затраты на кибер-операции.

Адаптивное принудительное применение политики (APE) AppGuard предотвращает появление вирусов, вредоносных программ без файлов, ботнетов, полиморфных вредоносных программ, документов с использованием оружия, целевых атак, атак в памяти, вымогателей, фишинга, сбоев в работе, загрузок дисков и других расширенных угроз. AppGuard не полагается на сканирование известных сигнатур или шаблонов, чтобы идентифицировать хорошие из плохих файлов. Легковесный агент AppGuard находится на низком уровне ядра и блокирует недопустимые действия, такие как внедрение кода или переопределение реестра на уровне процесса.


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