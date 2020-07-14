Zyxel GS2220 — новый гибридный коммутатор с тремя режимами управления

14 июля 2020 г., 13:05

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Компания Zyxel Networks представила новую серию гибридных коммутаторов второго уровня GS2220, в которых реализованы три режима управления: из облака Nebula, с помощью веб-интерфейса/CLI или с использованием протокола Simple Network Management Protocol (SNMP).

«Чрезвычайная ситуация из-за пандемии COVID-19 наглядно показала, насколько сегодня важны гибкие опции управления, которые можно применять при любых сценариях развития событий, — сказал Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU. — Если в компании есть надежная сеть с полностью автоматизированным предоставлением ресурсов, то обслуживающие ее системные администраторы смогут легко соблюдать правила социального дистанционирования в это сложное время».

Отмечается, что главным преимуществом нового коммутатора с тремя режимами использования является поддержка управления из бесплатного облака Zyxel Nebula, позволяющее системному администратору с помощью одного централизованного интерфейса дистанционно и в любое время управлять своей сетью и следить за ее состоянием. Решение Nebula разработано с учетом требований современного бизнеса: существенно улучшает эффективность развертывания сетевого оборудования, его настройки и конфигурирования, а также возможности анализа состояния сети.

Все модели коммутаторов серии GS2220 поставляются с бесплатной лицензией Nebula Pro на один год, дающей по сравнению с базовой Nebula дополнительные возможности управления и мониторинга сети.

Если по каким-то причинам системный администратор не использует управление из облака, то он может применять локальное управление Web/CLI, обеспечивающее детальный контроль всех настроек и все возможности доступа для чтения/записи параметров. Либо управление с помощью SNMP, при котором используется база данных Management Information Base (MIB) с информацией обо всех компонентах сети, позволяющее управлять развернутыми в сети устройствами разных производителей.

Сообщается, что в Zyxel GS2220 для повышения надежности вдвое увеличено максимальное допустимое значение электростатического разряда и в четыре раза максимально допустимый скачок напряжения.

Кроме того, в коммутаторах новой серии нет вентилятора, либо используется вентилятор с интеллектуальным управлением, поэтому они работают практически бесшумно и их можно размещать непосредственно в помещении офиса рядом с рабочими местами сотрудников. Наконец, по сравнению с другими коммутаторами, поддерживающими PoE, у коммутаторов серии GS2220 уменьшен размер корпуса и, в результате, они занимают меньше места в серверной стойке или на рабочем столе.

Коммутаторы серии GS2220 также отличаются гибким использованием портов. Старшие модели серии оборудованы 44 гигабитными портами RJ45 и комбинированными гигабитными медными/оптическими портами либо двумя портами SFP. Модели серии с меньшей плотностью портов предназначены для внедрения расширенных функций управления второго уровня на уровне доступа к сети.

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