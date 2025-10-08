SoftBank купує робототехнічний бізнес ABB за 5,4 млрд дол.

8 октября 2025 г., 13:15

Компанія SoftBank Group оголосила про укладення угоди щодо придбання робототехнічного бізнесу швейцарської інженерної групи ABB. Вартість угоди склала 5,4 мільярда доларів.



Як зазначають аналітики, це рішення є значним кроком засновника та генерального директора SoftBank Масайоші Сона (Masayoshi Son), який після періоду стримування інвестиційної активності знову масштабно входить у сектор робототехніки, посилюючи свої позиції на тлі глобального буму штучного інтелекту.



SoftBank, яка вже має інвестиції в цей сегмент (зокрема, Pepper, Berkshire Grey та AutoStore), прагне розширити свою діяльність у сферах AI та робототехніки наступного покоління.



Для ABB продаж означає відмову від початкового наміру виділити та окремо розмістити на біржі означений підрозділ, який є конкурентом таких компаній, як Fanuc, Yaskawa та Kuka.



Як наголошує Reuters, це перше велике стратегічне рішення нового генерального директора ABB Мортена Віерода (Morten Wierod), ухвалене після того, як бізнес робототехніки в останні роки зіткнувся зі зниженням прибутковості та продажів через економічну невизначеність та слабкий попит в Азії. Мортен Віерод підкреслив, що ABB та SoftBank поділяють спільну думку про те, що світ вступає в нову еру робототехніки на основі AI. «ABB Robotics отримає вигоду від поєднання своєї провідної технології та глибокої галузевої експертизи з передовими можливостями SoftBank у штучному інтелекті, робототехніці та обчисленнях наступного покоління», — додав він.



Робототехнічний підрозділ ABB, де працює 7000 осіб, минулого року приніс 2,3 мільярда доларів доходу, що становило 7% від загальної виручки концерну. ABB бачила обмежене перетинання цього бізнесу з її основними напрямками (електрифікація та автоматизація).



Очікується, що транзакція буде закрита в середині-кінці 2026 року та принесе ABB грошові надходження у розмірі приблизно 5,3 мільярда доларів. Компанія планує використати ці кошти для інвестування в органічне зростання, придбання, а також для повернення капіталу акціонерам. На тлі оголошення про продаж акції ABB зросли на 3% на передринкових торгах у Цюріху.

