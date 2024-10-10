 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

AI та Нобелівка (фізика)

10 октября 2024 г., 17:45
+11
голос

AI та Нобелівка (фізика)Нобелівську премію з фізики цього року присуджено вченим Джеффрі Гінтону (Geoffrey Hinton) і Джону Гопфілду (John Hopfield) за роботи в галузі нейронних мереж.

Джон Гопфілд, якому виповнилося 91 рік, відомий як фізик і біофізик, що розробив концепцію рекурентних нейронних мереж, названих на його честь, для роботи з асоціативною пам'яттю.

Джеффрі Гінтон відомий своїми роботами в галузі глибокого машинного навчання, які лежать в основі великої кількості сучасних рішень щодо розпізнавання образів, обробки мови тощо. І він не тільки теоретик – у 2012 році він заснував компанію DNNResearch, яку пізніше продав Google. Співзасновниками компанії тоді стали два його випускники – Алекс Крижевський та Ілля Суцкевер.

Загалом приємно, що хайп навколо AI призводить ось до такого визнання заслуг людей, які заклали початок його розвитку.

UPDATE: Згідно Вікіпедії, Джеффрі Гінтон не тільки хрещений батько AI, а й праправнук Джорджа Буля – математика і засновника алгебри логіки (Boolean Algebra). Виходить красиво – прапрадід забезпечив роботою мільйони програмістів, а праправнук їх цієї роботи в підсумку позбавить.

AI та Нобелівка (фізика)

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  