10 октября 2024 г., 17:45

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Нобелівську премію з фізики цього року присуджено вченим Джеффрі Гінтону (Geoffrey Hinton) і Джону Гопфілду (John Hopfield) за роботи в галузі нейронних мереж.

Джон Гопфілд, якому виповнилося 91 рік, відомий як фізик і біофізик, що розробив концепцію рекурентних нейронних мереж, названих на його честь, для роботи з асоціативною пам'яттю.

Джеффрі Гінтон відомий своїми роботами в галузі глибокого машинного навчання, які лежать в основі великої кількості сучасних рішень щодо розпізнавання образів, обробки мови тощо. І він не тільки теоретик – у 2012 році він заснував компанію DNNResearch, яку пізніше продав Google. Співзасновниками компанії тоді стали два його випускники – Алекс Крижевський та Ілля Суцкевер.

Загалом приємно, що хайп навколо AI призводить ось до такого визнання заслуг людей, які заклали початок його розвитку.

UPDATE: Згідно Вікіпедії, Джеффрі Гінтон не тільки хрещений батько AI, а й праправнук Джорджа Буля – математика і засновника алгебри логіки (Boolean Algebra). Виходить красиво – прапрадід забезпечив роботою мільйони програмістів, а праправнук їх цієї роботи в підсумку позбавить.

AI та Нобелівка (фізика)

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