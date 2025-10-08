Китай закупив обладнання для виробництва чипів на 38 млрд дол. в обхід обмежень США

8 октября 2025 г., 11:45

Як повідомляє Reuters, розслідування, проведене двопартійною групою американських законодавців, виявило значні прогалини у зусиллях США та їхніх союзників, спрямованих на обмеження спроможності Китаю виробляти передові обчислювальні чипи.



Згідно зі звітом Спеціального комітету Палати представників США, китайські компанії минулого року придбали високотехнологічного обладнання для виробництва напівпровідників на 38 мільярдів доларів. Ця сума становить зростання на 66% порівняно з 2022 роком, коли багато експортних обмежень були лише запроваджені.



Як стверджують законодавці, основна проблема полягає у непослідовності правил, виданих США, Японією та Нідерландами. Ці розбіжності дозволили неамериканським постачальникам інструментів продавати обладнання тим китайським фірмам, яким було заборонено співпрацювати з американськими компаніями. Закупівлі на 38 млрд дол. від п'яти провідних світових постачальників (зокрема, Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML та Tokyo Electron) склали майже 39% їхнього сукупного доходу.



У звіті зазначено, що ці продажі зробили Китай «дедалі більш конкурентоспроможним у виробництві широкого спектру напівпровідників», що має глибокі наслідки для національної безпеки. Передові чіпи є критично важливими для таких сфер, як штучний інтелект та військова модернізація, тому Сполучені Штати намагаються обмежити здатність Китаю виробляти ці технології. Комітет закликав до ширших заборон на продаж інструментів союзниками, замість вузьких обмежень, спрямованих лише на конкретних китайських виробників.



«Китай намагається переписати весь ланцюжок поставок, - заявив Крейг Сінглтон (Craig Singleton), старший науковий співробітник Фонду захисту демократій. - Те, що раніше було нішевими сегментами інструментів, тепер є полями битви». Серед фірм, що викликають особливе занепокоєння, названі SwaySure Technology, Shenzhen Pengxinxu Technology та SiEn (Qingdao) Integrated Circuits. Ці компанії підозрювалися у зв'язках із секретною мережею, яка допомагала Huawei Technologies, і вже отримали експортні обмеження. Хоча Марк Догерті (Mark Dougherty), президент підрозділу Tokyo Electron у США, зазначив, що продажі в Китай цього року почали знижуватися, він підкреслив: «Я думаю, зрозуміло, що з точки зору США, бажаний результат ще не досягнутий».

