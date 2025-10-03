IBM та AMD об’єдналися для створення AI-інфраструктури нового покоління для стартапу Zyphra

3 октября 2025 г., 12:25

Компанії IBM та AMD оголосили про багаторічну співпрацю, спрямовану на надання передової AI-інфраструктури стартапу Zyphra. Остання займається дослідженням та розробкою рішень у сфері штучного інтелекту з відкритим кодом.

У рамках анонсованої угоди IBM розгорне на базі IBM Cloud великий кластер графічних процесорів AMD Instinct MI300X, який Zyphra використовуватиме для тренування своїх мультимодальних фундаментальних моделей.

Очікується, що ця співпраця забезпечить один із найбільших на сьогодні обсягів обчислювальних потужностей для тренування генеративного AI, що працюватиме повністю на стеку AMD на хмарній платформі IBM.

Стартап Zyphra нещодавно закрив раунд фінансування Серії А з оцінкою в 1 млрд дол., аби створити провідну лабораторію «суперінтелекту» з відкритим кодом, сфокусовану на інноваціях у нових архітектурах нейронних мереж, довготривалій пам'яті та безперервному навчанні. Як зазначається, компанія обрала IBM та AMD саме завдяки їхнім передовим продуктовим дорожнім картам та здатності швидко постачати GPU-прискорювачі. Угода передбачає перше великомасштабне, спеціалізоване навчальне кластерне рішення на IBM Cloud, яке використовує не лише AMD Instinct MI300X GPU, але й мережеві карти AMD Pensando Pollara 400 AI NIC та процесори AMD Pensando Ortano DPU. Початкове розгортання кластера відбулося вже на початку вересня, з планами розширення у 2026 році.

Zyphra використовуватиме ці потужності для розробки мультимодальних моделей, які охоплюватимуть мову, зір та аудіо, для живлення Maia — супер-агента загального призначення, покликаного підвищити продуктивність «кваліфікованих робітників» (knowledge workers) на підприємствах.

Керівники компаній підкреслили, що їхнє партнерство забезпечує інновації з тією швидкістю та масштабом, якого вимагають клієнти. Алан Пікок (Alan Peacock), генеральний менеджер IBM Cloud, зазначив, що більш ефективне масштабування AI-навантажень є ключовим фактором для досягнення рентабельності інвестицій як для великих, так і для нових компаній. Філліп Гвідо (Philip Guido), комерційний директор AMD, додав, що поєднання хмарного досвіду IBM з лідерством AMD у високопродуктивних обчисленнях та прискорювачах AI підтримує піонерську роботу Zyphra у мультимодальному та інференційно-ефективному AI. Ця співпраця стала першим випадком, коли повний стек AMD для навчання, від обчислювальних ресурсів до мережевих компонентів, був успішно інтегрований та масштабований на IBM Cloud.

Варто зазначити, що IBM та AMD також раніше анонсували спільні плани щодо розробки обчислювальних архітектур нового покоління, відомих як квантово-центричний суперкомп'ютинг (quantum-centric supercomputing), використовуючи лідерство IBM у квантових комп'ютерах та провідні позиції AMD у високопродуктивних обчисленнях та AI-прискорювачах.

