AMD уклала угоду з OpenAI на 6 ГВт GPU

Компанії AMD та OpenAI офіційно оголосили про багаторічну стратегічну угоду на постачання чипів, покликану забезпечити обчислювальною потужністю інфраструктуру штучного інтелекту наступного покоління, яку будує розробник ChatGPT.





Загальний обсяг угоди еквівалентний 6 гігаватам потужності GPU AMD Instinct у багаторічній перспективі, що становить сотні тисяч AI-чипів. Це партнерство визнано «трансформаційним» для динаміки всієї індустрії та є значним вотумом довіри до чипів та програмного забезпечення AMD.





Фінансові очікування від угоди є безпрецедентними: керівники AMD прогнозують, що вона принесе десятки мільярдів доларів щорічного доходу. Завдяки ефекту від цієї угоди AMD очікує отримати понад 100 мільярдів доларів нового доходу протягом чотирьох років від OpenAI та інших клієнтів. Це, як зазначає компанія, значно збільшить прибуток на акцію AMD. Розгортання розпочнеться у другій половині 2026 року з постачання 1 гігавату чипів AMD Instinct MI450 нового покоління, під які OpenAI побудує окремий дата-центр. Співпраця також передбачає обмін технічним досвідом для оптимізації дорожніх карт продуктів, поглиблюючи партнерство, яке почалося з серій MI300X та MI350X.





На новинах про угоду акції AMD підскочили більш ніж на 35% на премаркеті, прямуючи до найвищого рівня з березня 2024 року.





«Це партнерство об'єднує найкраще від AMD та OpenAI для створення справжнього взаємовигідного результату, що дозволяє реалізувати найбільш амбітне нарощування АІ у світі та просуває всю екосистему», зазначила голова AMD Ліза Су (Dr. Lisa Su) заявила:.





Генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) додав, що лідерство AMD у високопродуктивних чіпах дозволить OpenAI прискорити прогрес і швидше донести переваги передового AI до всіх. Ця угода підкреслює ненаситний попит індустрії AI на обчислювальні потужності, оскільки OpenAI, яка також має велику угоду з Nvidia, продовжує активно будувати свою AI-інфраструктуру.

