Перший у секторі сертифікат ISO з антикорупційної системи управління отримало ДОТ Міноборони

9 октября 2025 г., 8:15

Аудитори канадської компанії MSECB офіційно підтвердили, що «Державний оператор тилу» Міноборони України має ефективну систему управління протидією корупції, що відповідає міжнародним вимогам.



Сертифікат ISO 37001:2016, виданий за результатами аудиту, став першим в Україні документом такого рівня у секторі безпеки та оборони.



Відтепер ДОТ офіційно внесено до глобального реєстру сертифікованих організацій ISO, який відображає статистику впровадження стандартів у різних країнах світу. В Україні наразі лише 8 організацій мають сертифікацію ISO 37001:2016.



Аудитори оцінювали ефективність, дієвість та придатність антикорупційної інфраструктури та комплаєнс запобіжників. Зокрема, перевіряли:



процедури перевірки ділових партнерів (due diligence);

управління конфліктами інтересів;

перевірку доброчесності кандидатів і працівників;

оцінку та мінімізацію корупційних ризиків;

політику викриття корупції;

внутрішній аудит і регулярну оцінку ефективності системи керівництвом.



Отримання сертифікату ISO 37001:2016 є необхідною умовою для роботи з іноземними контрагентами, які вимагають підтвердження наявності ефективної системи комплаєнсу перед початком співпраці.



Як зазначили у Міноборони, для України цей сертифікат відіграє ще одну важливу роль - він підвищує довіру міжнародних партнерів у сфері військово-технічної допомоги та відкриває шлях до розширення взаємодії у сфері тилового забезпечення.

