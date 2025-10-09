Перший у секторі сертифікат ISO з антикорупційної системи управління отримало ДОТ Міноборони

|0
Аудитори канадської компанії MSECB офіційно підтвердили, що «Державний оператор тилу» Міноборони України має ефективну систему управління протидією корупції, що відповідає міжнародним вимогам.
Сертифікат ISO 37001:2016, виданий за результатами аудиту, став першим в Україні документом такого рівня у секторі безпеки та оборони.
Відтепер ДОТ офіційно внесено до глобального реєстру сертифікованих організацій ISO, який відображає статистику впровадження стандартів у різних країнах світу. В Україні наразі лише 8 організацій мають сертифікацію ISO 37001:2016.
Аудитори оцінювали ефективність, дієвість та придатність антикорупційної інфраструктури та комплаєнс запобіжників. Зокрема, перевіряли:
процедури перевірки ділових партнерів (due diligence);
управління конфліктами інтересів;
перевірку доброчесності кандидатів і працівників;
оцінку та мінімізацію корупційних ризиків;
політику викриття корупції;
внутрішній аудит і регулярну оцінку ефективності системи керівництвом.
Отримання сертифікату ISO 37001:2016 є необхідною умовою для роботи з іноземними контрагентами, які вимагають підтвердження наявності ефективної системи комплаєнсу перед початком співпраці.
Як зазначили у Міноборони, для України цей сертифікат відіграє ще одну важливу роль - він підвищує довіру міжнародних партнерів у сфері військово-технічної допомоги та відкриває шлях до розширення взаємодії у сфері тилового забезпечення.
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
|0