Смартфон Xiaomi Redmi 9A обойдется в 2999 грн

16 июля 2020 г., 10:25

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По сообщению компании «Алло», в нашей стране стартовали продажи новых бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi 9 и 9A.

Сообщается, что модель Redmi 9 является первым оснащенным универсальной квадро-камерой смартфоном начального уровня. Среди оригинальных функций съемки новинки можно отметить Калейдоскоп и Спуск ладонью.

Установленный в Redmi 9 6.53-дюймовый экран с разрешением FullHD+ включает вырез-каплю для фронтальной камеры и покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Дисплей имеет сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light.

Конфигурация Redmi 9 включает чипсет MediaTek Helio G80, для которого заявлена на 107% улучшенная по сравнению со своим предшественником производительность. А мощность аккумулятора составляет 5020 мАч. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Задняя панель смартфона Redmi 9 имеет цветной градиентный дизайн и специальную текстуру, не оставляющую на корпусе отпечатков пальцев. Сканер отпечатков на задней панели специально размещен рядом с набором камер и окружен модным кругом, который отличает текущую линейку смартфонов Redmi.

Среди возможностей Redmi 9 отметим разъем для наушников 3.5 мм, ИК-порт, многофункциональный NFC и поддержку работы с двумя SIM-картами одновременно с карточкой microSD.

Redmi 9 уже доступен для покупки на allo.ua, в розничных магазинах «Алло» и авторизованных Mi Store в трех цветовых вариантах: Carbon Grey, Ocean Green и Sunset Purple. Рекомендованная розничная цена: 3999 грн — для варианта 3 ГБ + 32 ГБ и 4499 грн — в конфигурации 4 ГБ + 64 ГБ.

Новый смартфон начального уровня Redmi 9A оснащен 6.53-дюймовым дисплеем с вырезом-каплей, и аккумулятором емкостm. 5000 мАч. Новинка базируется на восьмиядерном чипсете MediaTek Helio G25. В ее оснащении — 13 Мп основная камера с AI-оптимизацией.

Модель Redmi 9A по цене 2999 грн можно будет приобрести на allo.ua, в розничных магазинах Allo и в авторизованных Mi Store с 30 июля. Предварительный заказ уже сейчас доступен на сайте allo.ua.

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