Citrix и Microsoft помогут ускорить внедрение цифровых рабочих мест

16 июля 2020 г., 11:05

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Чтобы обеспечить непрерывность функционирования и развитие бизнеса в условиях пандемии, организациям необходимы более гибкие модели рабочих процессов, учитывающие новые приоритеты. Citrix Systems и Microsoft объединяют усилия, чтобы создать новое, гибкое рабочее место. Сотрудникам нужны стабильные, унифицированные рабочие процессы и бесшовный доступ к информации и приложениям, необходимым для максимально эффективного выполнения рабочих заданий, – в офисе, в пути или дома. Решая эту задачу, технологические лидеры анонсировали партнерское соглашение, цель которого помочь организациям перейти в облако и ускорить внедрение цифровых рабочих мест.

Рассчитанное на несколько лет соглашение стало продолжением одного из самых длительных стратегических партнерств в отрасли. По условиям сделки, решение Citrix Workspace станет приоритетной платформой цифровых рабочих мест для заказчиков Microsoft, а Microsoft Azure станет приоритетным публичным облаком для компаний, использующих решения Citrix, которые позволяют работать в любом месте на любом устройстве.

Citrix и Microsoft будут совместно предлагать инструменты и услуги для упрощения и ускорения перехода пользователей локальных цифровых рабочих мест и приложений Citrix в облако Microsoft Azure. Компании также разработают совместную дорожную карту, которая поможет стабилизировать и оптимизировать рабочий процесс, и будут предлагать совместные решения, включающие Citrix Workspace, Citrix SD-WAN, Microsoft Azure и Microsoft 365, продаваемые напрямую через Azure Marketplace и через обширное сообщество дистрибьюторов. Microsoft начнет продажи Citrix Cloud, чтобы перевести действующих заказчиков локальных решений Citrix в облако Azure.

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