Super Micro опинилася в центрі судового позову

26 марта 2026 г., 14:25

Акціонери компанії Super Micro Computer подали колективний позов до федерального суду Сан-Франциско, звинувачуючи виробника серверів у шахрайстві з цінними паперами.



Як повідомляє видання Reuters, позивачі стверджують, що компанія приховувала свою залежність від продажів до Китаю, які здійснювалися в порушення експортного законодавства США. Це призвело до висунення кримінальних обвинувачень у контрабанді чипів NVIDIA проти співзасновника компанії І-Шяна Ляо (Yih-Shyan Liaw) та ще двох осіб, пов'язаних із виробником.



Згідно з матеріалами справи, Super Micro навмисно завищувала свої бізнес-перспективи та ціну акцій, не розкриваючи інформацію про те, що значна частина серверних продажів припадала на китайські фірми. Прокурори у кримінальній справі зазначають, що Ляо та менеджер з продажу Руей-Цанг Чанг (Ruei-Tsang Chang) давали вказівки неназваній компанії в Південно-Східній Азії закуповувати сервери з чипами NVIDIA. Загальна сума таких закупівель у 2024 та 2025 роках склала близько 2.5 млрд дол.



Оприлюднення інформації про кримінальне переслідування керівництва 19 березня 2026 року спровокувало обвал котирувань Super Micro на 33%. Це призвело до втрати ринкової капіталізації компанії на суму близько 6,1 млрд дол. На тлі скандалу І-Шян Ляо пішов у відставку з ради директорів. Окрім компанії як юридичної особи, відповідачами у цивільному позові виступають генеральний директор Чарльз Лян (Charles Liang) та фінансовий директор Давід Вейганд (David Weigand).



Представники Super Micro заявили про готовність співпрацювати з урядом, наголосивши, що інкриміновані дії порушують внутрішню політику компанії. Варто зазначити, що ані сама Super Micro, ані корпорація NVIDIA не отримали кримінальних звинувачень як юридичні особи, а виробник чипів і зовсім не є фігурантом позову акціонерів. Позовна заява охоплює інтереси всіх інвесторів, які володіли акціями компанії в період з 30 квітня 2024 року по 19 березня 2026 року, та вимагає відшкодування неспецифікованих збитків.



Аналітики зазначають, що судовий позов проти Super Micro підсвічує критичну проблему для всього сектору напівпровідників: неможливість повного контролю над ланцюжками перепродажу високотехнологічної продукції. Використання посередників у Південно-Східній Азії для обходу санкцій стало поширеною практикою, проте мільярдний обсяг справи вказує на системний характер порушень усередині компанії. Для Super Micro цей кейс може стати фатальним, оскільки підриває довіру регуляторів та ключових партнерів, зокрема NVIDIA, від прямого доступу до чипів якої критично залежить бізнес-модель виробника серверів.



З юридичної точки зору, позов акціонерів базується на класичному доведенні "матеріальної слабкості" системи комплаєнсу. Якщо суд визнає, що керівництво знало про нелегальні схеми та використовувало їх для штучного роздування фінансових показників, компанії загрожують мільярдні штрафи та тривала судова тяганина. Більше того, цей інцидент може змусити Міністерство торгівлі США запровадити набагато жорсткіший аудит щодо всіх американських експортерів АІ-обладнання, що сповільнить динаміку всього технологічного сектору на фоні посилення геополітичного протистояння з Китаєм.

