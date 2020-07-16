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Сотни Twitter-страниц известных личностей были взломаны

16 июля 2020 г., 9:05
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Сотни Twitter-страниц известных личностей были взломаны

В среду около полуночи по киевскому времени в экаунтах Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джо Байдена, Майка Блумберга появились сообщения, связанные с раздачей биткоинов. В частности, обещалось удвоить суммы, которые будут высланы на указанные кошельки криптовалют.

По информации Blockchain.com на один из кошельков в первый же час поступило 12 биткоинов (около 110 тыс долл.) от пользователей. И по мнению наблюдателей это только начало.

Атаке подверглись также сотни страниц членов сообщества криптовалют. В некоторых экаунтах размещались сообщения о фейковой раздаче 5000 BTC от неизвестного сайта Cryptoforhealth.

Служба поддержки Twitter отреагировала достаточно быстро, было заявлено, что специалисты разбираются с инцидентами. Через некоторое время сервис ограничил действия пользователей и заблокировал все экаунты с верификацией до того момента пока не будет найдено решение проблемы.

Многие специалисты считают, что судя по массовости взломов причина в самой системе Twitter. Некоторые считают, что проблема в API и каком-то стороннем сервисе, который используется для выкладки сообщений.

В любом случае возникшая ситуация — серьезный удар по репутации Twitter.


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