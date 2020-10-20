SK Hynix покупает бизнес NAND у Intel за 9 млрд долл.

20 октября 2020 г., 13:17

Компания SK Hynix официально сообщила о том, что приобретает у Intel бизнес по выпуску флеш-памяти за 9 млрд долл.



Южнокорейская компания получит все активы связанные с выпуском NAND и твердотельных накопителей, а также завод Intel в Даляне (Китай).



Сделку планируется закрыть к концу 2021 года, после получения всех согласований со стороны государственных регулирующих органов. На первом этапе Intel получит от SK Hynix 7 млрд долл. А к 2025 после полного перехода во владение последней и предприятия в Даляне оставшиеся 2 млрд долл. До этого момента американская компания еще будет выпускать SSD с использование NAND.



После передачи SK Hynix всех активов связанных с NAND Intel сконцентрируется на развитии технологии памяти 3D XPoint, а также накопителей Optane на ее основе.

Бизнес, связанный с NAND принес intel за первый шесть месяцев текущего года 2,8 млрд долл. и прибыль в размере 600 млн долл.

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