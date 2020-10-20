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TP-Link Archer C54 и C24 — новые двухдиапазонные маршрутизаторы с поддержкой 802.11ac

20 октября 2020 г., 12:43
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TP-Link Archer C54 и C24 — новые двухдиапазонные маршрутизаторы с поддержкой 802.11ac

Компания TP-Link объявила о начале продаж в Украине новых маршрутизаторов Archer C24 и Archer C54, которые поддерживают технологии MU-MIMO и Beamforming.

В модели TP-Link Archer C54 по стандарту 801.11ac реализована работа в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Для нее заявлена пропускная способность до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. А благодаря поддержке технологии MU-MIMO обеспечивается возможность подключить больше устройств без сбоев и задержек соединения. Четыре внешние антенны делают Wi-Fi сигнал более стабильным, а технология Beamforming поможет направить концентрированный сигнал в сторону подключенных устройств, которые находятся далеко от устройства либо имеют сравнительно небольшую мощность.

Archer C54 может работать в трех режимах — W-Fi маршрутизатора (по умолчанию), точки доступа и усилителя сигнала беспроводной сети. Для настройки новинки можно использовать фирменное приложение Tether, она поддерживает шифрование сигнала Wi-Fi для защиты от несанкционированного доступа и предоставляет функции родительского контроля.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer C54 составляет 899 грн.

Маршрутизатор TP-Link Archer C24 обладает всеми преимуществами Archer C54, включая работу в двух диапазонах, поддержку MU-MIMO и Beamforming, работу в режимах Wi-Fi маршрутизатора, точки доступа и усилителя сигнала, имеет четыре внешних антенны и предлагает настройку через приложение Tether. Однако по сравнению со старшей моделью Archer C24 обеспечивает меньшую скорость соединения — до 433 Мбит/c на частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer C24 — 749 грн.

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