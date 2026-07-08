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Intel патентує нову надшвидкісну пам'ять XBM - потенційного конкурента HBM4

8 июля 2026 г., 14:35
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Intel патентує нову надшвидкісну пам'ять XBM - потенційного конкурента HBM4

На цьому тижні було опубліковано нову патентну заявку компанії Intel, яка розкриває плани розробки пам'яті з ультрависокою пропускною здатністю під назвою Cross-Batch Memory (XBM). Нова технологія пропонує низку суттєвих покращень порівняно з поточними стандартами та може стати прямим конкурентом майбутньої пам'яті HBM4 вже у найближчі роки.
Intel патентує нову надшвидкісну пам'ять XBM - потенційного конкурента HBM4
Головна ідея XBM полягає у відмові від традиційного ультраширокого паралельного інтерфейсу, що використовується в HBM. Замість нього Intel пропонує інтегрувати швидкісні лінки UCIe зі швидкістю передачі даних 32 ГТ/с.
Intel патентує нову надшвидкісну пам'ять XBM - потенційного конкурента HBM4
Такий підхід дозволить реалізувати нативну інтеграцію на рівні чиплетів, що значно спростить процес пакування мікросхем і, як наслідок, суттєво знизить виробничі витрати. Крім того, архітектура XBM передбачає використання класичної пам'яті 1T1C DRAM на базовому рівні та впровадження дрібноструктурного резервування на рівні блоків даних для швидкого відновлення після збоїв.
Intel патентує нову надшвидкісну пам'ять XBM - потенційного конкурента HBM4
Аналітики зазначають, що цей крок Intel є логічним на тлі стрімкої еволюції специфікацій інтерфейсу UCIe. Цей стандарт наразі користується широкою підтримкою та активно впроваджується як у промисловості, так і в академічних дослідницьких колах для створення модульних процесорних архітектур.

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