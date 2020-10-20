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Программный комплекс aspenONE 12 упрощает использование ИИ в промышленности

20 октября 2020 г., 13:55
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Программный комплекс aspenONE 12 упрощает использование ИИ в промышленности

Компания Aspen Technology, поставщик ПО для оптимизации производственных активов, объявила о выпуске 12-й версии программного комплекса aspenONE с поддержкой технологий искусственного интеллекта и использованием облака для универсальных корпоративных систем анализа данных. Выпуск новой версии – важный шаг на пути к реализации концепции самооптимизации предприятия.

Программный комплекс aspenONE 12 включает технологию создания гибридных моделей на основе ИИ, разработанную специально для предприятий, работающих в сфере перерабатывающей промышленности и других капиталоемких отраслей.

Решение Aspen Hybrid Models получает данные со всех установок предприятия и создает точные комплексные модели на уровне производственного объекта с использованием технологий ИИ, основных принципов проектирования и практических наработок AspenTech в этой области. За 40 лет компания накопила огромный опыт в создании решений для разных отраслей.

Решения в составе aspenONE 12 позволят заказчикам применять ИИ в важнейших операционных процессах без дополнительных познаний в области анализа данных и помогут новым пользователям быстрее включаться в работу без всестороннего изучения процессов и производственной адаптации.

Предприятия перерабатывающих отраслей промышленности обращаются к цифровой трансформации, чтобы увеличить эффективность операций и ускорить инновации в ответ на рост численности населения и повышение требований к устойчивому развитию. Новые решения в составе aspenONE 12 предлагают повышенную точность моделирования, улучшенные средства анализа и снижение совокупной стоимости владения. Благодаря этому предприятия смогут адаптироваться к меняющимся требованиям бизнеса и привлекать молодых специалистов, свободно владеющих цифровыми технологиями.

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