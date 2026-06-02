Intel представила процесори Xeon 6+ та нові мережеві рішення для усунення «вузьких місць»

2 июня 2026 г., 9:35
Компанія Intel оголосила про масштабне оновлення своєї екосистеми для дата-центрів. Світло побачили нові процесори Intel Xeon 6+, розширена лінійка 800-ї серії Ethernet-адаптерів на базі контролерів Intel Ethernet E835, а також свіжі подробиці про графічний AI-прискорювач наступного покоління під кодовою назвою Crescent Island.

Презентація окреслила новий тренд в ІТ-індустрії: із переходом штучного інтелекту до формату автономних агентів, центральний процесор знову стає головним керівним органом сучасної AI-інфраструктури, відповідальним за координацію дій, переміщення даних та безперервний інференс.

«Штучний інтелект не масштабується як набір окремих деталей - він зростає як скоординована система, - зазначив Кеворк Кечічян (Kevork Kechichan), виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер Intel Data Center Group. - Коли AI стає агентним, головні обмеження зміщуються в бік оркестровки, паралелізму та швидкості переміщення даних. Це повертає нас до реальності: CPU залишається мозком AI-інфраструктури. З Xeon 6+ та Ethernet E835 ми міцно пов'язуємо обчислення та мережу, щоб ліквідувати затримки».

Процесори Intel Xeon 6+ оптимізовані для хмарних завдань, телекомунікаційних мереж та інфраструктури AI-агентів, де критично важливі щільність обчислень, передбачувана затримка та енергоефективність. Це перші процесори для дата-центрів, побудовані на базі передового техпроцесу Intel 18A.

Процесори Xeon 6+ мають до 288 енергоефективних ядер (E-cores), яки забезпечують до 2,5 раза вищу продуктивність порівняно з минулим поколінням та до 45% кращу продуктивність на потік на ват, ніж у конкурентів.

Один новий сервер здатний замінити до дев'яти старих систем на базі Intel Xeon 2-го покоління, кардинально знижуючи вартість володіння (TCO).

Новинка підтримує 12-канальну пам'ять DDR5 та 96 ліній швидкісного інтерфейсу PCIe Gen 5 із підтримкою CXL для миттєвого зв'язку з іншими чипами.

Технологія Intel Application Energy Telemetry дозволяє в реальному часі відстежувати енергоспоживання процесора на рівні конкретного робочого завдання.

Апаратна безпека передбачає інтегровані технології захисту даних Intel SGX та Intel TDX для конфіденційних обчислень.

Тестування та інтеграцію платформи у свої серверні рішення вже розпочали провідні світові виробники, серед яких ASUS, Dell Technologies, Ericsson, GIGABYTE, HPE, Lenovo та Supermicro.
Мережеві адаптери та контролери серії Intel Ethernet E835 розроблені для того, щоб мережа не ставала «пляшковим горлом» під час передачі гігантських масивів AI-даних.

Панель рішень пропонує гнучку швидкість підключення до 200 Гб/с (через конфігурації портів від 2x25GbE до 1x200GbE). Головним козирем новинки стала її енергоефективність: за даними Intel, адаптер E835-CQDA2 забезпечує до 1,9 раза вищу продуктивність на ват, ніж конкурентне рішення NVIDIA ConnectX-6 DX, і в 1.4 раза вищу, ніж Broadcom BCM957508. За зниження навантаження на CPU відповідає апаратна технологія RDMA (RoCEv2/iWARP).

Додатково компанія випустила новий 12-ядерний процесор у сімействі початкового рівня Intel Xeon 6300, що дозволило малому та середньому бізнесу вийти за рамки колишнього 8-ядерного ліміту без зміни апаратної платформи.

Для безпосереднього опрацювання AI-моделей Intel готує наступне покоління графічних процесорів для дата-центрів під кодовою назвою Crescent Island. Чип побудовано на базі архітектури Xe 3P.

Головна відмінність прискорювача - оснащення надшвидкою пам'яттю LPDDR5x загальним обсягом до 480 ГБ. Така місткість дозволяє локально утримувати та обробляти величезні, інтенсивні набори токенів, що є критичним для довготривалої пам'яті AI-агентів.

Пристрій виконано у стандартному для ринку формфакторі PCIe з енергоспоживанням 350 Вт та підтримкою звичайного повітряного охолодження. Графічний чіп має нативну підтримку широкого спектра форматів даних: від мікромасштабованих форматів низької точності FP4/MXFP4 до високоточних обчислень FP64. Програмна екосистема побудована на відкритому стеку Intel Arc Pro, що забезпечує повну зворотну та пряму сумісність коду для розробників.

