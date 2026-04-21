SK hynix запускає масове виробництво 192 ГБ SOCAMM2

Компанія SK hynix офіційно оголосила про початок масового виробництва 192 ГБ SOCAMM2 - пам'яті нового покоління, що базується на техпроцесі 1cnm (шосте покоління технології 10 нм) та використовує енергоефективні чіпи LPDDR5X.



Нагадаємо, SOCAMM2 - це інноваційний стандарт модулів, який адаптує низьковольтну пам'ять (раніше зарезервовану переважно для смартфонів) для використання в серверних середовищах. Новинка покликана стати основним рішенням для пам'яті в AI-серверах наступної генерації.



Згідно з заявою компанії, модулі SOCAMM2 на базі техпроцесу 1cnm демонструють вищі результати порівняно з традиційними модулями RDIMM. Так пропускна здатність зросла більш ніж у два рази, а енергоефективність покращилася на 75%.



Такі характеристики роблять цей продукт оптимізованим рішенням для високопродуктивних обчислень, необхідних для роботи алгоритмів штучного інтелекту. Окремо підкреслюється, що модулі SOCAMM2 розроблені спеціально для майбутньої платформи NVIDIA Vera-Rubin.



SK hynix очікує, що нова пам'ять допоможе остаточно усунути затримки при передачі даних, які виникають під час навчання та роботи великих мовних моделей із сотнями мільярдів параметрів. Це дозволить радикально прискорити швидкість обробки даних у всій системі.



Оскільки фокус ринку AI зміщується з простого виведення (inference) на складне навчання (training), рішення SOCAMM2 привертає значну увагу глобальних хмарних провайдерів (CSP) завдяки своїй здатності підтримувати роботу LLM при наднизькому енергоспоживанні.



«Завдяки постачанню 192 ГБ SOCAMM2, SK hynix встановила новий стандарт продуктивності пам'яті для AI. Ми зміцнимо наші позиції як найнадійнішого постачальника рішень у цій галузі через тісну співпрацю з нашими глобальними партнерами», - заявив Джастін Кім (Justin Kim), президент і голова підрозділу AI Infra у SK hynix.



Зазначено, запуск масового виробництва підтверджує готовність компанії до задоволення попиту, що зростає, на високошвидкісну та економну пам'ять в епоху бурхливого розвитку генеративного інтелекту.

