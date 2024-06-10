Швейцарія виділить 64 млн дол. на розвиток цифровізації в Україні

10 июня 2024 г., 10:25

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Мінцифри повідомило, що Федеральний Уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування. Протягом наступних 4 років буде надано 58,7 млн франків (64,12 млн дол.) із загального бюджету міжнародного співробітництва. Кошти спрямують на впровадження проєктів для майбутнього відновлення країни в регіонах, які постраждали від війни.



Серед ключових сфер підтримки:

охорона здоровʼя

освіта

гуманітарне розмінування

Швейцарія — надійний друг і партнер України в розвитку цифровізації. З 2015 року EGAP за підтримки Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва (SDC) допомагає нашій країні будувати цифрову державу та створювати прозорі електронні сервіси, щоб долати корупцію. «Разом ми запустили Дію та реалізували понад 30 революційних сервісів у застосунку й на порталі. Серед них — перший у світі цифровий паспорт, єМалятко та найшвидша реєстрація бізнесу у світі. Крім цього, спільно працюємо над комплексною реформою Держстату», зазначають у Мінцифри.



Швейцарія офіційно оголосить про підтримку цифрової трансформації та електронного урядування на наступній конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 та 12 червня в Берліні.

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