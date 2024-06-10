 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Швейцарія виділить 64 млн дол. на розвиток цифровізації в Україні

10 июня 2024 г., 10:25
0 
 

Мінцифри повідомило, що Федеральний Уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування. Протягом наступних 4 років буде надано 58,7 млн франків (64,12 млн дол.) із загального бюджету міжнародного співробітництва. Кошти спрямують на впровадження проєктів для майбутнього відновлення країни в регіонах, які постраждали від війни.

Серед ключових сфер підтримки:

  • охорона здоровʼя
  • освіта
  • гуманітарне розмінування

Швейцарія — надійний друг і партнер України в розвитку цифровізації. З 2015 року EGAP за підтримки Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва (SDC) допомагає нашій країні будувати цифрову державу та створювати прозорі електронні сервіси, щоб долати корупцію. «Разом ми запустили Дію та реалізували понад 30 революційних сервісів у застосунку й на порталі. Серед них — перший у світі цифровий паспорт, єМалятко та найшвидша реєстрація бізнесу у світі. Крім цього, спільно працюємо над комплексною реформою Держстату», зазначають у Мінцифри.

Швейцарія офіційно оголосить про підтримку цифрової трансформації та електронного урядування на наступній конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 та 12 червня в Берліні.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  