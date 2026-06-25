IBM представила першу у світі технологію виробництва чипів розміром менше 1 нм

25 июня 2026 г., 19:49

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IBM оголосила про здійснення масштабного технологічного прориву у сфері напівпровідників, представивши першу у світі технологію виробництва мікросхем розміром менше одного нанометра.



Як повідомляється, інженери компанії, розробники створили революційну тривимірну архітектуру транзисторів на базі 0,7-нанометрового техпроцесу, який також класифікують як вузол у 7 ангстремів. Це досягнення є знаковою подією для всієї напівпровідникової індустрії, яка останніми роками впритул наблизилася до фундаментальних фізичних меж масштабування традиційного кремнію, що ставило під загрозу подальший прогрес у сферах хмарних обчислень, транспорту та критичної інфраструктури.



Нова технологічна платформа дозволяє розмістити майже 100 млрд транзисторів на кристалі розміром із людський ніготь, що практично вдвічі перевищує щільність розміщення елементів у чипі виготовленому по технології 2 нм, який компанія презентувала у 2021 році. Подібного результату вдалося досягти завдяки комплексу структурних та матеріалознавчих інновацій, головною серед яких стала просторова архітектура під назвою Nanostack. Згідно з опублікованими технічними результатами випробувань, мікросхеми нового зразка здатні забезпечити зростання продуктивності на 50% або зниження енергоспоживання на 70% порівняно з поточними 2-нанометровими рішеннями компанії. Такі показники суттєво прискорять обчислення для інфраструктури генеративного AI та хмарних платформ наступного покоління.



Для створення цього напівпровідникового вузла дослідники розробили повністю нову концепцію тривимірного вертикального розташування транзисторів. Технологія Nanostack базується на послідовній інтеграції шарів, що дозволяє не просто зменшувати фізичні розміри затворів, а розгортати їх у просторі один над одним. Ця структура додатково розблокувала можливість комбінувати різні типи напівпровідникових матеріалів всередині кожного окремого вертикального шару, оптимізуючи параметри роботи кожного транзистора незалежно. Експериментальна валідація архітектури підтвердила функціональність логічних інверторів CMOS, а супутні дослідження, представлені на галузевій конференції VLSI 2026, засвідчили можливість зменшення площі осередків статичної пам'яті SRAM на 40%, що є критично важливим для забезпечення високої пропускної здатності при обробці складних завдань AI.



Дослідницькі роботи над проектом проводяться на базі спеціалізованого наукового центру в Олбані, штат Нью-Йорк, який найближчим часом буде доукомплектований передовою літографічною системою High NA EUV від компанії ASML, необхідною для надточного друку мікросхем атомного масштабу. Спільно з партнерами в особі компаній Lam Research, Tokyo Electron та SCREEN Semiconductor Solutions розробники вже створили перші діючі інженерні зразки на базі нових інструментів. Паралельно компанія анонсувала створення дочірнього підприємства Anderon, яке стане першим у світі незалежним комерційним заводом із виробництва квантових пластин, використовуючи накопичений напівпровідниковий досвід материнської корпорації. За оцінками фахівців, перша комерційна інтеграція та вихід технології Nanostack на реальні конвеєрні потужності очікуються протягом найближчих п'яти років.



«З нашою новою архітектурою Nanostack ми не просто створюємо менші транзистори, ми переосмислюємо те, як будуються чипи, щоб забезпечити кардинально більшу потужність та енергоефективність», зазначив директор підрозділу IBM Research та почесний співробітник корпорації Джей Гамбетта (Jay Gambetta). Він також підкреслив, що ця перша в індустрії інновація продовжує лідерство компанії в технологіях наступного покоління та закладає міцний фундамент для майбутньої ери обчислювальних систем.



Презентація 0,7-нанометрового техпроцесу від IBM є історичним моментом, який фактично скасовує прогнози про швидку смерть закону Мура та технологічний глухий кут кремнієвої літографії. Перехід за бар'єр в один нанометр і початок ери ангстремного масштабування означає, що індустрія отримала чітку дорожню карту розвитку мікроелектроніки щонайменше на наступне десятиліття. Найважливішим аспектом є успішна зміна парадигми проектування: оскільки горизонтальне зменшення транзисторів уперлося в розміри самих атомів речовини та проблему квантового тунелювання струму, тривимірна архітектура Nanostack переносить конкуренцію напівпровідникових гігантів у вертикальну площину.



Для ринку інфраструктури AI та великих хмарних операторів цей анонс обіцяє розв'язання головної проблеми сучасності — енергетичної кризи дата-центрів. Зниження енергоспоживання майбутніх процесорів на 70% дозволить масштабувати обчислювальні кластери без експоненційного зростання витрат на електрику та складні системи рідинного охолодження. Крім того, підтверджене стиснення площі SRAM на 40% дозволить архітекторам майбутніх чипів розміщувати колосальні обсяги надшвидкої пам'яті безпосередньо на одному кристалі з обчислювальними ядрами, що ліквідує затримки при передачі даних у великих мовних моделях.



Головним довгостроковим ризиком цієї ініціативи залишається складність перенесення лабораторних досягнень на комерційний конвеєр. Оскільки IBM діє виключно як дослідницький центр і не володіє власними масовими заводами для виробництва споживчої логіки, успіх 0,7-нанометрового вузла повністю залежатиме від готовності контрактних гігантів, таких як TSMC, Intel чи Samsung, купувати ліцензії на архітектуру Nanostack та адаптувати під неї свої заводи. Процес налагодження стабільного відсотка виходу придатних кристалів за умов використання систем High NA EUV від ASML потребуватиме колосальних капіталовкладень, що може утримати фінальну вартість перших серійних процесорів на екстремально високому рівні протягом кількох років після релізу.

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