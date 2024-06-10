Європейський ринок смартфонів зросте на 1% у 2024 році

10 июня 2024 г., 11:35

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Останнє дослідження Canalys показує, що в першому кварталі 2024 року на європейський ринок смартфонів (за винятком росії) повернулося зростання, оскільки поставки зросли на 2% в річному обчисленні до 33,1 мільйона одиниць. Це стало можливим завдяки пом’якшенню макроекономічних умов та початку циклу оновлення Android для пристроїв, придбаних під час пандемії.



Samsung став найбільшим постачальником у першому кварталі 2024 року з часткою ринку 37% завдяки сильній серії Galaxy S24 та оновленню портфоліо своєї бюджетної серії A.



Apple посіла друге місце з часткою ринку 22%.



Замикають п’ятірку лідерів Xiaomi, Motorola та HONOR з частками 16%, 6% та 3% відповідно.



«Розрив між ціновими сегментами збільшується, оскільки преміум-сегмент більше тяжіє до надвисокого класу, а масовий ринок - до низького, - відзначив аналітик Canalys Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde). - У першому кварталі 2024 року частка преміум-сегменту в Європі була найвищою за всю історію, оскільки смартфони вартістю 800 доларів і вище склали 32% поставок. Показники преміум-сегменту були забезпечені серією Galaxy S24 від Samsung, чому сприяли великі маркетингові інвестиції з акцентом на Galaxy AI, а також значні акції зі знижками та комплектаціями. Поставки серії Galaxy S в Європу зросли на 58% в річному обчисленні до 4,3 млн одиниць в першому кварталі 2024 року. Попри сильні позиції старших моделей, ASP збільшився лише на 2%, що було викликано регіональним відродженням попиту на бюджетні пристрої. Це покращення попиту відображається у високій присутності бюджетних моделей у першій десятці найбільш продаваних пристроїв, таких як Samsung Galaxy A15 та Redmi 13C і Redmi Note 13 4G від Xiaomi. Покращення попиту на бюджетні пристрої буде життєво важливим для повернення ринку до зростання у 2024 році».



«До кінця року можливості штучного інтелекту будуть основним інструментом комунікації вендорів зі споживачами в Європі, особливо для тих, хто прагне посилити свою присутність у преміум-сегменті, - наголосив Бьорховде. - У нещодавньому дослідженні споживачів, проведеному компанією Canalys і присвяченому сприйняттю європейцями можливостей штучного інтелекту на смартфонах, 40% респондентів стверджували, що позитивно оцінюють те, що функції штучного інтелекту можуть додати до їхнього досвіду використання смартфонів. Але розрив між інтересом і наміром купити, ймовірно, буде великим. Отже, можливості штучного інтелекту слід використовувати цілісно і збалансовано як частину більш широкого маркетингу продуктів і брендів, оскільки середньостатистичний європейський споживач з обережним оптимізмом ставиться до можливостей штучного інтелекту на смартфонах. Використання маркетингового ажіотажу та надмірне використання АІ збільшить ризик невиправданих споживчих очікувань, розмивання бренду та зниження довіри споживачів у регіоні».



Canalys прогнозує, що європейський ринок смартфонів (за винятком Росії) зросте на 1% у 2024 році, оскільки попит залишається скромним на тлі більш тривалого життєвого циклу пристроїв. «Можливості штучного інтелекту залишатимуться переважно середньо- та довгостроковим прагненням як для споживачів, так і для виробників, і навряд чи стимулюватимуть значний попит цього року, - відзначив Бйорховде. - Протягом наступного року виробники повинні приділити першочергову увагу приведенню дизайну своїх пристроїв у відповідність до директиви ЄС щодо екодизайну, яка посилить вимоги до оновлення програмного забезпечення, довговічності та ремонтопридатності смартфонів. Пошук балансу між стійкістю, дотриманням нормативних вимог, штучним інтелектом, зміцненням бренду та апаратними інноваціями буде життєво важливим для вендорів, щоб досягти успіху в Європі в період до 2030 року».

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