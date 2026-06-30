ЄС спрощує правила маркування енергоефективності побутової техніки

30 июня 2026 г., 15:35

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Європейська комісія представила пакет законодавчих пропозицій, спрямованих на суттєве спрощення та цифровізацію правил маркування енергоефективності побутової техніки, електроніки та автомобільних шин.

Як повідомляється, нова ініціатива покликана знизити адміністративний тиск на виробників, постачальників та роздрібних продавців, одночасно забезпечуючи європейських споживачів доступною та зрозумілою інформацією для оптимізації витрат на електроенергію. Крім стандартних показників енергоспоживання, оновлені етикетки для певних категорій товарів, включаючи смартфони, тепер міститимуть обов'язкові дані про їхню довговічність та придатність до ремонту. На тлі оголошення цієї регуляторної реформи акції провідних європейських виробників побутової техніки та автомобільних компонентів продемонстрували помірне зростання, оскільки ринок позитивно оцінив намір ЄС зменшити операційні витрати комерційного сектору на ведення паперового документообігу та маркування.

Запропоновані заходи не змінюють фундаментальну концепцію порівнянності етикеток, проте впроваджують значну гнучкість у способах їх відображення залежно від специфіки товару та каналів продажів.

За оцінками експертів Єврокомісії, оптимізація маркування дозволить бізнесу та національним органам ринкового нагляду сукупно економити до 125 млн євро щорічно протягом наступних 10 років. Ця ініціатива стала 12-м за рахунком пакетом заходів у межах глобальної стратегії ЄС із усунення бюрократичних бар'єрів, яка передбачає зниження загальних адміністративних витрат на 37,5 млрд євро до 2029 року, включаючи скорочення навантаження на малий та середній бізнес на 35% до 2030 року.

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