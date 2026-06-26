26 июня 2026 г., 17:25

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Anthropic звинуватила Alibaba у масштабній спробі «незаконно» отримати доступ до своєї моделі Claude через майже 25 тис. фейкових акаунтів: з квітня по червень, за даними компанії, було зареєстровано 28,8 млн запитів, спрямованих на найцінніші можливості Claude – програмну інженерію та агентські міркування. Компанія називає це найбільшою на сьогодні спробою китайського розробника скористатися результатами провідних американських лабораторій за допомогою так званої змагальної дистиляції.

У коментарях на HackerNews частина учасників відзначає іронію – компанія, яка навчає моделі на завантажених книгах (і суд визнав це fair use), обурена тим, що хтось навчає свої моделі на завантажених міркуваннях Claude. З іншого боку, як зазначають деякі, запит до API – це транзакція, тобто покупка, тому те, що робить покупець із придбаним товаром, не може бути підставою для кримінального переслідування продавця.

До речі, у коментарях з’явилися чудові посилання, що описують китайську індустрію перепродажу доступу до Anthropic – прямий доступ там заборонений, та й розрахуватися китайською карткою не вийде, тому в Китаї повно реселерів, які при цьому не закуповують трафік через API – вони використовують мільйони акаунтів із підписками на Claude, часто через Сінгапур. Навіть це не виправдовує знижки до 97%, які трапляються подекуди, – адже для здешевлення реселери часто підміняють моделі в запитах і додатково монетизують процес, продаючи логи китайським лабораторіям для дистиляції. Це, до речі, пояснює й надзвичайно дешевий доступ до відомих китайських моделей – вони змушені конкурувати з цінами реселерів у Китаї.

Хто насправді заробляє на Claude в Китаї?

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