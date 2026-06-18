Qualcomm представила платформу Snapdragon Reality Elite

18 июня 2026 г., 9:35

0

Tweet

На виставці Augmented World Expo (AWE 2026) компанія Qualcomm Technologies офіційно анонсувала платформу Snapdragon Reality Elite. Нове рішення спроєктоване спеціально для виведення просторових обчислень на рівень повноцінної інтеграції зі штучним інтелектом. Платформа стане апаратною основою як для високопродуктивних автономних шоломів змішаної реальності з наскрізним відеопотоком (VST), так і для ультралегких дротових AR-окулярів із прозорою оптикою (OST).



За даними компанії, світовий ринок XR стрімко масштабується: у використанні вже перебуває понад 60 мільйонів пристроїв. Це стимулює попит на спеціалізовані мобільні чипсети з високим рівнем автономності та вбудованим інтелектом.



Головна відмінність Snapdragon Reality Elite від попередніх поколінь процесорів - потужність локального штучного інтелекту, яка сягає 48 TOPS. Така архітектура дозволяє запускати великі мовні (LLM) та зорові (LVM) моделі безпосередньо на натільному пристрої без підключення до хмари.



На практиці це дає можливість генерації контенту в реальному часі зі створенням фотореалістичних тривимірних аватарів за допомогою технології Gaussian Splatting; запускати контекстуальні AI-помічники, які розуміють, на який саме об'єкт у кімнаті дивиться користувач, і миттєво доповнюють його цифровими даними; робити удосконалений трекінг з радикальним покращенням точності відстеження рухів голови та рук, а також мінімізацією затримок під час трансляції реального світу на екрани шолома.



Порівняно з флагманськими XR-платформами минулих поколінь, Snapdragon Reality Elite демонструє суттєвий технологічний стрибок: продуктивність графічного процесора (GPU) зросла на 60%; потужність центрального процесора (CPU) збільшилася на 30%; швидкість нейропроцесора (NPU) підскочила на 160%.



Платформа підтримує виведення зображення з роздільною здатністю до 4.4K на кожне око із частотою оновлення 90 кадрів на секунду. Це забезпечує максимальну деталізацію та плавність картинки, усуваючи ефект зернистості. Спеціалізований апаратний блок EVA (IP-гарднінг) бере на себе складні обчислення комп'ютерного зору, що дозволило звести затримку наскрізного відео (VST) до непомітного для людського ока мінімуму.



Попри колосальний приріст потужності, інженерам Qualcomm вдалося суттєво підвищити енергоефективність кремнію. За однакового рівня навантаження новий чипсет працює на 12°C холодніше та споживає менше енергії, що забезпечує до 20% довший час роботи від акумулятора.



Це критично важливо для ергономіки: виробники зможуть проєктувати значно легші та тонші AR/VR-окуляри, які не перегріватимуться і які можна буде комфортно носити годинами.



Новий процесор розроблявся в тісній синергії з екосистемою Android XR. Snapdragon Reality Elite вже затверджено як базову кремнієву платформу для кількох гучних прем'єр цього року.



Зокрема, чипсет стане основою для AR-окулярів Project Aura від компанії XREAL, які мають вийти на ринок наприкінці 2026 року, а також для майбутнього преміального шолома від бренду Play for Dream.



«XREAL Project Aura встановлює новий стандарт для AR-окулярів із прозорою оптикою, додаючи потужний AI як у робочі процеси, так і в повсякденне життя, - зазначив засновник і генеральний директор XREAL Чі Сюй (Chi Xu). - Snapdragon Reality Elite став фундаментом цього успіху, надавши обчислювальну потужність та автономність, необхідні для реалізації нашого бачення XR наступного покоління».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet