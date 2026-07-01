Міненерго намагається збалансувати ситуацію в енергосистемі в умовах літньої спеки

1 июля 2026 г., 10:25

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«Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система України відчуває особливе навантаження», - заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Для збалансування ситуації очільник Міненерго дав наступні доручення:

1. Розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання.

2. Забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт.

3. Посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи.

4. Забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт.

5. Вжити додаткових заходів по залученню імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.

«Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною - залежить від кожного з нас. Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання», - підкреслив Денис Шмигаль.

В Міненерго также зазначили, що одночасна робота тисяч кондиціонерів у спекотні дні додає до енергосистеми до 2 ГВт додаткового навантаження.

Додатково мережу навантажують холодильники, що працюють на максимальній потужності, а також насоси для поливу на присадибних ділянках.

Також на загальну доступну потужність енергосистеми впливає те, що в теплу пору року виконуються планові ремонти блоків електростанцій (особливо атомних), щоб підготувати їх до опалювального сезону.

Варто зазначити, що через пошкодження теплових та гідроелектростанцій, які є маневровою генерацією, енергосистемі складніше балансувати у разі різких стрибків споживання.

Електричні мережі також зазнали значних пошкоджень внаслідок постійних атак, тому надмірне навантаження на мережі часто призводить до аварійних ситуацій.

Робота сонячних та вітрових електростанцій залежать від погоди, у вечірню пору генерація СЕС поступово зменшується.

Як допомогти енергосистемі?

Раціонально використовуйте електроенергію, особливо – у вечірні пікові години.

Перенесіть використання потужних приладів на денні години або на ніч.

Подбайте про затінення приміщень.

Встановлюйте кондиціонер на помірну температуру (наприклад, 23-24° C), а не на мінімум, щоб зменшити навантаження на мережу.

Завішуйте вікна щільними шторами, використовуйте світловідбивні ролети або сонцезахисну плівку на скло.

Мінімізуйте використання приладів, що виділяють тепло: вимикайте з розеток комп'ютери, телевізори та іншу техніку, яка працює в режимі очікування.

Хоча це доволі прості заході, але важливо їх памʼятати та виконувати в умовах, що склалися.

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