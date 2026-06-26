onsemi купує компанію Synaptics за 7 млрд дол.

26 июня 2026 г., 11:45

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Американський виробник напівпровідникових компонентів onsemi оголосив про підписання остаточної угоди щодо придбання компанії Synaptics в межах транзакції, яка повністю фінансується за рахунок обміну акціями. Загальна вартість угоди становить близько 7 млрд дол., враховуючи фіксований коефіцієнт обміну у розмірі 1,35 акції onsemi за кожну акцію Synaptics, що відображає премію на рівні приблизно 19% до середньозваженої ринкової вартості цінних паперів за останні десять торгових днів.





Зазначається, що ця масштабна інтеграція покликана прискорити еволюцію корпорації в напрямку створення комплексних інтелектуальних систем і дозволить вийти за межі інфраструктури хмарних серверів безпосередньо у сферу Physical AI, тобто штучного інтелекту для фізичного світу. За прогнозами аналітиків компанії, об'єднання дозволить розширити загальний потенційний обсяг ринку для onsemi на 30 млрд дол., збільшивши його до 243 млрд дол. до 2030 року.





Завдяки купівлі Synaptics компанія інтегрує у власну структуру диференційовані технології обчислень Edge AI, а також портфоліо рішень для людино-машинного інтерфейсу та бездротового зв'язку. Це доповнить існуючі сильні сторони покупця у сферах управління живленням та створення сенсорів, об'єднавши чотири наріжні камені індустрії Physical AI: живлення, сприйняття, мережеві обчислення та контроль.





Угода вже отримала одностайне схвалення рад директорів обох компаній.





За умовами договору, поточні акціонери Synaptics володітимуть приблизно 12% об'єднаної компанії після завершення всіх процедур, а один із членів ради директорів купленого стартапу увійде до складу правління інвестора.





Закриття транзакції заплановане на середину 2027 року після отримання дозволів від регуляторних органів та голосування акціонерів. На час дії перехідного періоду обидва виробники підтвердили свої раніше опубліковані фінансові прогнози на другий та четвертий квартали 2026 року відповідно.





З фінансової точки зору менеджмент розраховує на позитивний ефект для скоригованого прибутку на одну акцію протягом перших 18 місяців після злиття, а щорічний синергетичний ефект від оптимізації витрат має сягнути 200 млн дол.





Ключовим технологічним активом, який переходить у власність нового власника, є обчислювальна платформа Astra від Synaptics, яка поєднує в собі спеціалізовані AI-процесори та нейропроцесорні модулі NPUs для мультимодального аналізу даних із передовим портфелем бездротових контролерів Wi-Fi, Bluetooth та GPS, що працюють на базі відкритого програмного стеку. Як зазначив президент та головний виконавчий директор onsemi Хассан Ель-Хурі (Hassane El-Khoury), перехід штучного інтелекту із хмари у реальний світ вимагає систем, здатних адаптуватися в реальному часі, а додавання можливостей зв'язку та обчислень дозволить задовольнити запити клієнтів, які шукають повністю інтегровані системні платформи. Своєю чергою керівник Synaptics Рахул Патель (Rahul Patel) додав, що злиття дасть можливість створювати готові рішення на кожному рівні архітектури Edge AI, поглиблюючи взаємодію зі споживачами.





Купівля Synaptics компанією onsemi відображає новий глобальний тренд напівпровідникового ринку 2026 року, який полягає в переході від централізованих хмарних обчислень AI до автономних локальних систем Edge AI. Стратегічна логіка угоди полягає в тому, що onsemi, будучи визнаним лідером в автомобільній та промисловій електроніці, раніше постачала переважно базові компоненти — силові транзистори для електромобілів та матриці для камер. Проте безпосередній інтелектуальний аналіз даних відбувався на сторонніх чипах. Приєднання активів Synaptics дозволяє компанії замкнути весь цикл виробництва всередині своєї екосистеми: тепер один і той самий бренд пропонуватиме сенсори для зчитування інформації, фірмові процесори для її обробки, бездротові модулі для комунікації та силові плати для виконання фізичних дій роботом чи безпілотником.





Консолідація таких технологій як платформа Astra дозволить onsemi суттєво підвищити додану вартість своєї продукції та збільшити частку доходів від продажу інтелектуальної власності та програмного забезпечення. Це критично важливо для утримання високої валової маржі в умовах посилення конкуренції з боку азійських виробників аналогових мікросхем. Формування єдиного стеку для Physical AI дозволить автовиробникам та розробникам індустріальних роботів купувати готові референсні платформи, що суттєво скоротить час виходу нових автономних систем на комерційний ринок. Наявність у Synaptics сильних позицій у сегментах окулярів AR/VR та побутових інтерфейсів також допоможе диверсифікувати клієнтську базу покупця, зменшуючи його залежність від циклічних коливань автомобільного сектору.





Основним ризиком для успішної реалізації цієї угоди залишається тривалий термін її закриття, який розтягнеться аж до середини 2027 року. В умовах стрімкого розвитку технологій AI півтора року очікування є критично великим терміном, протягом якого конкуренти, такі як Texas Instruments, NXP чи STMicroelectronics, можуть представити власні альтернативні архітектури Edge AI. Крім того, злиття двох компаній із принципово різними бізнес-моделями — виробника апаратних силових компонентів з одного боку та розробника складних обчислювальних процесорів і софту з іншого — традиційно несе в собі серйозні ризики корпоративної інтеграції, що може призвести до тимчасового уповільнення темпів розробки нових продуктів під час реструктуризації.

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