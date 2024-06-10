Microsoft зробить функцію Recall у Windows опціональною

10 июня 2024 г., 9:35

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Microsoft вирішила змінити свій новий інструмент Recall для Windows після того, як пролунало багато критики з боку дослідників кібербезпеки.



Однією з найважливіших змін є те, що Windows буде вмикати функцію відкликання, тільки якщо користувачі самі вирішать її ввімкнути. Microsoft також інтегрує нові механізми кібербезпеки в цю функцію, яка стане широкодоступною наприкінці цього місяця.



Функція Recall буде доступна для персональних комп'ютерів, які відповідають нещодавно запровадженій специфікації Copilot+ для ПК.



Нагадаємо, Recall робить знімок екрана користувача кожні п'ять секунд. Коли користувачі шукають документ або веб-сторінку, до якої вони зверталися в минулому, використовуючи пошуковий рядок Windows, Recall може показати відповідні скріншоти, які демонструють їхню взаємодію з відповідним ресурсом.



Наступного дня після того, як Microsoft представила Recall і специфікацію Copilot PC+, британський наглядовий орган з питань конфіденційності оголосив, що вивчає цю функцію.



Деякі дослідники кібербезпеки виявили, що Recall зберігає скріншоти в базі даних без вбудованого механізму шифрування. Зображення захищені лише BitLocker, функцією Windows, яка шифрує накопичувач комп'ютера і розшифровує його, коли користувач входить в систему. Як повідомляється, така схема дозволяє отримати доступ до знімків екрана Recall відносно легко.



Згідно з повідомленням Microsoft, оголошене оновлення вирішить цю проблему шляхом шифрування "бази даних пошукового індексу" Recall. Як додатковий захід, компанія зробить інструмент доступним лише на комп'ютерах з увімкненою функцією біометричної автентифікації Windows Hello. Користувачам доведеться входити в Windows Hello щоразу, коли вони захочуть отримати доступ до знімків екрана.



Замість того, щоб бути ввімкненим за замовчуванням на сумісних комп'ютерах, Recall буде доступним як опція.



Microsoft планує випустити Recall для комп'ютерів Copilot+ 18 червня.

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