IncoreSoft представила VMS нового покоління з AI-відеоаналітикою 

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Компанія IncoreSoft провела пресбрифінг, присвячений виходу на ринок VMS-платформи нового покоління на базі розробленого нею VEZHA AI Engine. Олег Сивинюк, голова IncoreSoft, ознайомив із можливостями цієї платформи.

Відкриваючи захід, Олег Сивинюк підкреслив, що сучасна індустрія відеоспостереження та систем менеджменту відео (VMS) перебуває на етапі фундаментальної зміни технологічних поколінь. Процес, що відбувається сьогодні, можна порівняти з еволюцією споживання медіаконтенту: від фізичних носіїв та DVD-дисків до глобальних стрімінгових сервісів на кшталт Netflix.





Більшість провідних гравців світового ринку безпеки мають багаторічну історію, однак значна частина їхніх рішень була створена відповідно до вимог попереднього покоління ІТ-інфраструктури, вимагаючи встановлення складних десктопних клієнтів, закупівлі дорогих серверів та залучення сертифікованих інженерів для налаштування. Саме в цьому контексті українська компанія за останні три роки реалізувала проєкт трансформації власної платформи, зосередившись на створенні хмарно-орієнтованого та економічно ефективного продукту.



Процес розробки нової платформи тривав майже три роки, що вдвічі перевищило початкові плани компанії. Таке затягування термінів було свідомим рішенням керівництва, оскільки вихід на ринок із черговим стандартним рішенням, яких налічується понад двісті, не мав економічного сенсу без наявності унікальних конкурентних переваг. Паралельно з розробкою нового продукту компанія пройшла через внутрішню перебудову. У серпні 2022 року, на фоні повномасштабної війни, у штаті залишалося лише 15 співробітників, проте станом на квітень 2025 року команда успішно масштабувалася до понад 40 фахівців. Слід зазначити, що ефективне зростання бізнесу відбулося без надмірного розширення штату завдяки глибокому впровадженню інструментів штучного інтелекту в усі внутрішні бізнес-процеси та цикли розробки. Згідно з внутрішнім аудитом, без використання AI для підтримки таких темпів масштабування компанії знадобилося б від 100 до 120 співробітників, що підкреслює високу ефективність обраної моделі управління. Крім того, компанія пройшла сертифікацію за стандартами ISO 27001 та ISO 22301.



Технологічне ядро нової платформи базується на принципі повної доступності через вебінтерфейс (Web-based solution) рівня Enterprise. Реалізація складної функціональності безпосередньо в браузері була вкрай складним технічним завданням через обмеження самих браузерів, проте це дозволило створити систему, яка не потребує встановлення стороннього програмного забезпечення на комп’ютери користувачів. На відміну від традиційних систем, які використовують локальні дискові масиви для зберігання відео, нова архітектура підтримує протокол S3, що є світовим стандартом для хмарних сховищ. Це забезпечує системі повну гнучкість: вона може працювати як у приватній хмарі замовника, так і в гібридному режимі або за схемою On-premise на локальних серверах. Такий підхід дозволяє задовольнити потреби як державного сектору, який часто уникає хмар через питання безпеки, так і сучасного бізнесу, що прагне мінімізувати витрати на інфраструктуру.





Окремим напрямком розвитку стала камерна відеоаналітика, відома як Edge AI. На сьогодні компанія є єдиним розробником у світі, який реалізував повноцінне розпізнавання облич безпосередньо на борту камер виробництва Axis Communications та Hanwha Vision без залучення серверних ресурсів для кодування даних. Традиційні гібридні рішення конкурентів зазвичай виконують на камері лише детекцію об'єкта, залишаючи виконання складних обчислень серверній інфраструктурі, тоді як українська розробка переносить весь інтелектуальний цикл на кінцевий пристрій. Це докорінно змінює економіку проєктів, оскільки замовнику достатньо придбати якісну камеру з потужним чіпом вартістю близько $1500, що дозволяє суттєво скоротити або повністю усунути потребу в дорогій серверній інфраструктурі для обробки відеопотоків. На ринку Латинської Америки, зокрема в Мексиці, компанія вже посідає провідні позиції за якістю розпізнавання номерів та облич саме завдяки цій технології.



Практична цінність впроваджених технологій підтверджується конкретними бізнес-кейсами. Так, в одному з найбільших банків Мексики платформа використовується для автоматизованого контролю якості обслуговування клієнтів: система фіксує випадки, коли менеджери ігнорують черги або відвертаються на особисті телефони, і надсилає відповідні сповіщення, що дозволило банку суттєво підвищити показник задоволеності клієнтів. У муніципальних ситуаційних центрах впровадження сучасних AI-інструментів дозволяє скоротити кількість необхідних операторів вдвічі - з 60 до 30 осіб на тисячу камер. Окрім підвищення пильності спостереження, це приносить пряму фінансову вигоду у розмірі до 1 млн. дол. економії на рік на фонд оплати праці та супутніх витратах. Ринок демонструє чіткий тренд до запитів на вирішення конкретних інтелектуальних завдань, а не просто базової детекції об’єктів, як це було три роки тому.



Глобальна експансія IncoreSoft у 2023 році набула системного характеру. Було створено міжнародну команду продажів із центром у Барселоні, відкрито фізичні офіси в Іспанії та Мексиці, а також залучено регіональних менеджерів у Південній Африці. Стратегія росту базується на найманні досвідчених фахівців із компаній-конкурентів та партнерів. Офіційний реліз платформи, що відбувся 1 квітня 2026 року після презентації на виставці ISC West у Лас-Вегасі, викликав значний інтерес серед партнерів, які раніше працювали з рішеннями лідерів ринку. Компанія вже підписала перший дистриб’юторський контракт у США та розпочала реалізацію забюджетованих проєктів у Латинській Америці. Партнерство з такими гігантами індустрії, як Axis Communications та Hanwha Vision, які запрошують українських розробників до участі у своїх стендах на світових виставках, підтверджує високу технологічну конкурентоспроможність продукту.



Як зазначив Олег Сивинюк, перспективи подальшого розвитку галузі пов’язані з інтеграцією великих мовних моделей (LLM), подібних до ChatGPT або Claude, у системи відеоспостереження. Це дозволить операторам здійснювати пошук в архівах за допомогою природної мови, ставлячи запити про конкретні характеристики об’єктів, як-от колір одягу людини чи її розташування поруч із певним транспортним засобом. Хоча технології AI все ще мають певні функціональні обмеження порівняно з людським мозком, загальний вектор руху ринку спрямований на максимальну автоматизацію та мінімізацію людського фактора в процесах моніторингу безпеки. Українська компанія планує продовжувати активну експансію на американський ринок, де попит на високоякісні та економічно ефективні рішення постійно зростає.

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