Україна та Данія посилюють співпрацю у реалізації Drone Deal

1 июля 2026 г., 8:15

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Україна та Данія працюють над розширенням оборонного партнерства за ключовими напрямами: фінансування українського виробництва, розвиток антибалістичних спроможностей, підготовка військових та залучення додаткових ресурсів для потреб Сил оборони. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Данії Єппе Бруусом у Києві.

Михайло Федоров подякував Данії за послідовну підтримку України та внесок у ключові оборонні пріоритети. Йдеться, зокрема, про підтримку Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Чеської ініціативи, а також ефективної «данської моделі».

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Україна готова ділитися з партнерами досвідом та інноваціями, які працюють на полі бою. Це основа win-win співпраці: Україна отримує більше засобів для фронту, а Данія - доступ до українського бойового досвіду, даних і технологій сучасної війни.

Окремо сторони обговорили можливість запуску спільних програм в інноваціях для підтримки стартапів у сфері безпекових рішень в обох країнах.

Ще один важливий напрям співпраці – спільний антибалістичний проєкт.

Україна розраховує на підтримку Данії та інших партнерів у розробці власного європейського рішення проти балістичних загроз.

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