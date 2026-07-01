 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна та Данія посилюють співпрацю у реалізації Drone Deal

1 июля 2026 г., 8:15
0 
 
Україна та Данія працюють над розширенням оборонного партнерства за ключовими напрямами: фінансування українського виробництва, розвиток антибалістичних спроможностей, підготовка військових та залучення додаткових ресурсів для потреб Сил оборони. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Данії Єппе Бруусом у Києві.
 
Михайло Федоров подякував Данії за послідовну підтримку України та внесок у ключові оборонні пріоритети. Йдеться, зокрема, про підтримку Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Чеської ініціативи, а також ефективної «данської моделі».
 
Сторони обговорили реалізацію Drone Deal між Україною та Данією.
 
Україна готова ділитися з партнерами досвідом та інноваціями, які працюють на полі бою. Це основа win-win співпраці: Україна отримує більше засобів для фронту, а Данія - доступ до українського бойового досвіду, даних і технологій сучасної війни.
 
Окремо сторони обговорили можливість запуску спільних програм в інноваціях для підтримки стартапів у сфері безпекових рішень в обох країнах.
 
Ще один важливий напрям співпраці – спільний антибалістичний проєкт.
 
Україна розраховує на підтримку Данії та інших партнерів у розробці власного європейського рішення проти балістичних загроз.
 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  