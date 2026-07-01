Micron, Intel та AMD сукупно зросли на 2 трлн дол. за другий квартал

1 июля 2026 г., 11:45

0

Tweet

Другий квартал 2026 року завершився історичним ралі для світового ринку напівпровідників: акції провідних виробників мікросхем продемонстрували безпрецедентне зростання.

Як відзначає CNBC, капіталізація трьох американських гігантів - Micron Technology, Intel та AMD - за звітний період сукупно збільшилася на колосальні 2,0 трлн доларів. Цей стрибок дозволив компаніям посісти 10-те, 11-те та 12-те місця у списку найдорожчих технологічних корпорацій США. Головним рушієм ринкового оптимізму стала масштабна ротація капіталу: інвестори почали активно диверсифікувати свої інвестиційні портфелі у сфері штучного інтелекту. Вони більш активно вкладають гроші в розробників комплементарних технологій, тоді як колишній одноосібний лідер перегонів - компанія Nvidia - за квартал зріс лише на помірні 15%.

Абсолютним лідером квартального ралі став найбільший американський виробник комп'ютерної пам'яті Micron, чиї акції злетіли більш ніж на 240%, додавши до ринкової вартості компанії близько 920 млрд дол. Стрімкий зліт підтверджується свіжим фінансовим звітом, згідно з яким квартальний виторг компанії зріс у понад чотири рази через дефіцит та різке подорожчання мікросхем пам'яті високої пропускної здатності, необхідних для АІ-прискорювачів. Валова маржа Micron за рік підскочила з 39% до вражаючих 84,9%. Корпорація Intel, яка тривалий час вважалася наздоганяючою, зафіксувала зростання акцій на 216% (+480 млрд дол. капіталізації). Інвестори високо оцінили стратегію Intel із будівництва передових напівпровідникових фабрик на території США та значне повернення попиту на центральні процесори в міру того, як індустрія почала масово переносити запуск АІ-моделей безпосередньо на кінцеві споживчі пристрої.

Головний конкурент Intel на ринку процесорів, компанія AMD, збільшила свою вартість на 615 млрд доларів після того, як курс її акцій злетів майже втричі (на 186%). Крім процесорного сегмента, AMD посилила позиції завдяки власній лінійці графічних прискорювачів. Аналітик інвестиційного банку Barclays Аншул Гупта (Anshul Gupta) підкреслив у своїй аналітичній записці, що на ринку відбувся чіткий зсув ейфорії: капітал перетікає від хмарних гіперскейлерів (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft), які продемонстрували змішану квартальну динаміку, до безпосередніх розробників базового заліза. Бум охопив і суміжну інфраструктуру: акції виробника мережевого обладнання Marvell зросли приблизно на 200%, а розробника архітектури чіпів Arm - на 134%.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI