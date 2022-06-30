Щонайменше 800 кібератак на Україну здійснили ворожі хакери за чотири місяці війни

30 июня 2022 г., 15:05

«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» оприлюднила статистику кібератак за чотири місяці війни. Як відзначається, ворожі хакери продовжують атакувати ІТ-ресурси нашої країни, тож інтенсивність кібератак від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії не зменшується, хоча їхня якість поступово знижується.

В цілому спеціалісти ДССЗЗІ від початку війни зафіксували 796 кібератак. Найбільше, як і раніше, атакують уряд і місцеві органи влади (179 атак), оборонний (104), фінансовий (55) та енергетичний (54) сектори. Залишаються у полі зору кіберзловмисників також транспортна інфраструктура та телеком-галузь.

Найпоширеніші методи атак: збір інформації про жертву (242 інциденти), використання шкідливого програмного коду (192), втручання (92) та спроби втручання (82) в роботу ІТ-систем, а також порушення доступності (56) тощо.

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