Шеріл Сендберг йде у відставку з поста COO Meta (Facebook)

Компанія Meta повідомила, що Шеріл Сендберг (Sheryl Sandberg) залишає посаду головного операційного директора.



Сандберг приєдналася до Facebook на початку 2008 року як генеральний директор і співзасновник та, як кажуть багато наглядачів, допомогла перетворити Facebook у рекламного гіганта та в одну з найпотужніших компаній у технологічній індустрії з ринковою капіталізацією 1 трлн дол.



Хав'єр Оліван (Javier Olivan), директор з розвитку компанії, займе посаду головного операційного директора цієї осені. Він працює у Facebook з 2007 р. та довгий час відповідав за міжнародний розвиток платформи.



Сандберг, яка повідомила Цукерберга про своє рішення на минулих вихідних, продовжить працювати в раді директорів Meta.



За словами Цукерберга, Meta також планує внутрішню реорганізацію, щоб узгодити всі зміни.



Останніми роками Meta потрапила під пресинг через свій величезний вплив на суспільство, відсутність успіху у зупиненні поширення дезінформації та шкідливих матеріалів, а також за придбання конкурентів, таких як Instagram та WhatsApp. Цукерберг та інші керівники були змушені давати свідчення перед Конгресом кілька разів протягом останніх трьох років, хоча Сендберг значною мірою уникнула цієї уваги. Наразі компанія стикається з антимонопольним позовом від Федеральної комісії з торгівлі, і вона може бути перевірена іншими агентствами, такими як Комісія з цінних паперів і бірж.



У розмові з Джулією Бурстін (Julia Boorstin) на CNBC Сандберг сказала, що рішення піти у відставку дозволить їй більше зосередитися на своїй благодійній діяльності. За її словами, цей крок не пов’язаний із регуляторними вимогами компанії чи поточним сповільненням рекламного бізнесу.



Слід додати, що у 2013 році Шеріл Сендберг, якій всього 52 роки, випустила книгу «Lean In: Women, Work, and the Will to Lead», зосередившись на проблемах, з якими жінки стикаються на робочому місці, і що вони можуть зробити, щоб просунути свою кар’єру.



До Facebook Сандберг працювала у міністерстві фінансів адміністрації Клінтона, а потім приєдналася до Google у 2001 році, та розвивала там рекламний бізнес.

