Український стартап Eve.calls відібрано до програми Google for Startups Accelerator: Cloud

2 июня 2022 г., 13:59

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Щоб допомогти європейським засновникам стартапів, які використовують можливості Cloud для людей, продуктів та найкращих практик, які їм потрібні для розвитку, компанія Google анонсувала перший Google for Startups Accelerator: Cloud в Європі та Ізраїлі. Ця десяти тижнева програма інтенсивних практичних занять і менторської підтримки від експертів призначена для того, щоб допомогти стартапам на стадії зростання вивчити технічні, продуктові та передові практики лідерства. Її кульмінацією стане день віртуальної демонстрації, де засновники та їхні команди поділяться своїм досвідом.



Із сотень заявок з усього регіону до першої групи, програма якої стартує в червні, було відібрано 13 компаній. Серед них є й український стартап Eve.calls, розробник віртуального голосового помічника на основі штучного інтелекту. Крім неї до першого набору Google for Startups Accelerator: Cloud також ввійшли наступні стартапи:



Acumen.io (Ізраїль): Платформа інженерної аналітики, яка використовує штучний інтелект, щоб дозволити інженерним командам вчасно постачати програмне забезпечення, підвищуючи продуктивність.



AfriSight (Нідерланди): Надає надійні та релевантні дані від першої сторони підприємствам і дослідникам, зацікавленим в отриманні інформації про споживчий та бізнес-ландшафт Африки в режимі реального часу.



Ann Education (Ізраїль): Інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає видавцям перетворювати статичні навчальні підручники в інтерактивні та цікаві формати.



Born Digital (Чеська Республіка): Комунікаційний стартап, який використовує ШІ для аналізу дзвінків клієнтів, електронних листів і чатів у режимі реального часу та оцінки можливостей для автоматизації.



Caura (Велика Британія): Додаток, який допомагає власникам автомобілів керувати всім, що стосується їх автомобіля, від податків і страхування до міських зборів.



Comeen [Dynamic Screen] (Франція): Платформа, яка допомагає керувати гібридними графіками роботи, коли команди повертаються до роботи в офісі.



Foodetective (Швейцарія): Платформа й операційна система, які дозволяють підприємствам харчової промисловості інтегрувати й керувати всім своїм технологічним стеком.



NANO Corp. (Франція): Сервіс, який забезпечує розширене уявлення про стан комп’ютерної мережі компанії, захищаючи від загроз кібербезпеці.



Orbem (Німеччина): Створили прискорену магнітно-резонансну томографію (МРТ) з розширеним глибоким навчанням для швидкої, точної та безконтактної класифікації та аналітики об’єктів.



RealTyme (Швейцарія): Комунікаційна платформа із захищеними даними, де можна спілкуватися, дзвонити, зустрічатися та обмінюватися інформацією в режимі повної конфіденційності.



Syntonym (Велика Британія): Анонімізує візуальні дані відповідно до GDPR, щоб захистити конфіденційність людей, замінюючи обличчя у відеоконтенті на нереальні, що згенеровані штучним інтелектом.



Viume (Іспанія): Рішення SaaS, яке гуманізує процес продажу, покращує взаємодію в Інтернеті та робить покупки більш персоналізованими для покупця.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист