Sharp анонсує продаж MX-B427W - багатофункціонального пристрію формату A4

14 февраля 2024 г., 16:35

Компанія МТІ, офіційний дістрибьютор Sharp в Україні, повідомила, що вендор анонсував доступний компактний чорно-білий багатофункціональний пристрій формату A4.

Sharp MX-B427W має швидкість друку до 40 стор./хв і можливість автоподачі на 50 аркушів для сканування. Максимальна якість друку - 2400 х 1200dpi, час виходу першої сторінки - 5,9 сек.

Пристрій оснащено кольоровим сенсорним дисплеєм 2,8 дюйма з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

Зазначається, що цей БФП забезпечує високий рівень захисту інформації в документах та пристрої завдяки багаторівневим функціям захисту. Він підтримує функцію конфіденційного друку і AirPrint для бездротового друку з мобільних пристроїв.

БФП MX-B427W має можливість дистанційного керування з настільного комп'ютера або мобільного пристрою та гнучку систему подачі матеріалу для роботи з різноманітними типами паперу (мінімальна щільність носія - 60г/м², максимальна - 217г/м²). Додатково має передній порт USB для простого друку файлів без комп'ютера.

Габарити прострою - 411х366х339 мм, вага - 12,8 кг.

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