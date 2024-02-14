З OpenAI пішов один з співзасновників

14 февраля 2024 г., 17:43

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Як стало відомо, 14 лютого співзасновник (founding members) OpenAI Андрей Карпати (Andrej Karpathy) звільнився з компанії. Треба зазначити, що це стається вже у друге.

Він повідомив, що це «не результат якоїсь конкретної події, проблеми або драми», та що буде працювати над особистими проєктами.

З 2015 по 2017 рік Карпати працював в OpenAI, де був співзасновником наукової лабораторії. А потім перейшов у Tesla, де став головою відділу розробки автопілота.

У липні 2022 року Андрій Карпати звільнився з Tesla і знову перейшов до OpenAI.

Андрей Карпати народився у Словаччині і переїхав із сім'єю до Торонто, коли йому було 15 років. Він отримав ступінь бакалавра з інформатики та фізики в Університеті Торонто в 2009 році, а ступінь магістра — в Університеті Британської Колумбії в 2011 році, . Закінчив докторську дисертацію в Стенфордському університеті в 2015 році , зосередившись на перетині обробки природної мови та комп'ютерного зору, та моделей глибокого навчання, придатних для цього завдання.[13]

У 2015 році Карпати захистив дисертацію під керівництвом Фей-Фей Лі (Fei-Fei Li). Робота була присвячена згортковим/рекурентним нейронним мережам та їхньому застосуванню в обробці природної мови та комп'ютерного зору.

Крім того Андрій Карпати проходив стажування в Google у 2011 та у 2013 році в її підрозділи DeepMind.

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