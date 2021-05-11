 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 17 (1264)

25.04 - 02.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ServiceNow покупает платформу наблюдаемости Lightstep

11 мая 2021 г., 15:15
0 
 

ServiceNow покупает платформу наблюдаемости Lightstep

Вслед за анонсами Splunk и AWS на прошлой неделе, свой ход на рынке наблюдаемость (observability), сделала ServiceNow. Вчера этот провайдер средств автоматизации рабочих процессов объявил о планах купить платформу Lightstep для расширения возможностей мониторинга облачных приложений инженерами DevOps.

Концепция «наблюдаемости» подразумевает извлечение пригодной к практическому использованию информации из необработанных данных журналов, генерируемых клиентами и серверами.

В число клиентов Lightstep входят GitHub, Spotify и Twilio. Каждая из этих платформ использует облачные приложения, которым критически важна высокая надёжность для обеспечения широкой масштабируемости доставки данных.

Lightstep даёт инженерам систему раннего предупреждения, отслеживающую критические сигналы и показатели работоспособности ПО, которая теперь будет напрямую интегрирована с платформой ServiceNow. Сочетание системного подхода Lightstep к наблюдаемости с общекорпоративной автоматизацией ServiceNow позволит оперативно устранять выявленные проблемы до того, как они станут узким местом или приведут к лавинообразному росту неисправностей.

Детали сделки не разглашаются. ServiceNow рассчитывает завершить её во втором квартале 2021 года.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  