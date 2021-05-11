ServiceNow покупает платформу наблюдаемости Lightstep

11 мая 2021 г., 15:15

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Вслед за анонсами Splunk и AWS на прошлой неделе, свой ход на рынке наблюдаемость (observability), сделала ServiceNow. Вчера этот провайдер средств автоматизации рабочих процессов объявил о планах купить платформу Lightstep для расширения возможностей мониторинга облачных приложений инженерами DevOps.

Концепция «наблюдаемости» подразумевает извлечение пригодной к практическому использованию информации из необработанных данных журналов, генерируемых клиентами и серверами.

В число клиентов Lightstep входят GitHub, Spotify и Twilio. Каждая из этих платформ использует облачные приложения, которым критически важна высокая надёжность для обеспечения широкой масштабируемости доставки данных.

Lightstep даёт инженерам систему раннего предупреждения, отслеживающую критические сигналы и показатели работоспособности ПО, которая теперь будет напрямую интегрирована с платформой ServiceNow. Сочетание системного подхода Lightstep к наблюдаемости с общекорпоративной автоматизацией ServiceNow позволит оперативно устранять выявленные проблемы до того, как они станут узким местом или приведут к лавинообразному росту неисправностей.

Детали сделки не разглашаются. ServiceNow рассчитывает завершить её во втором квартале 2021 года.

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