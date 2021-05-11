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Kingston приступила к квалификации оверклокерских модулей DDR5

11 мая 2021 г., 14:40

Компания Kingston Technology объявила об отправке модулей памяти DDR5 с возможностью разгона партнерам-производителям материнских плат для их квалификации на платформе памяти следующего поколения.

Сообщается, что разработанные Kingston модули DDR5 снабжены предустановленным профилем XMP. При этом, компания обеспечила своим партнерам по материнским платам возможность самостоятельно настраивать интегрированную схему управления питанием (PMIC), выходя за рамки спецификации 1.1В DDR5, что дает системе максимальную гибкость при разгоне.

По мнению Kingston, вывод на рынок передовых высокопроизводительных решений памяти с возможностью разгона стал реален уже в текущем году — ожидается, что новые модули Kingston DDR5 поступят в продажу в третьем квартале.

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