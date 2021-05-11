Google и CrowdStrike улучшат защиту клиентов в гибридных облачных средах

11 мая 2021 г., 16:02

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CrowdStrike, лидер в области облачной защиты конечных точек и рабочих нагрузок, и Google Cloud объявили 10 мая о серии интеграций продуктов для обеспечения многоуровневой безопасности их общих клиентов. Такая интеграция улучшит обмен телеметрией и данными между двумя платформами безопасности — CrowdStrike Falcon и Google Chronicle — обеспечит высокий уровень видимости и защиты рабочих нагрузок во всей облачной или гибридной среде клиента.

Falcon — это флагманский продукт CrowdStrike, который предприятия используют для защиты серверов и устройств сотрудников. Благодаря большой инсталлированной базе, Falcon отслеживает около 5 триллионов точек данных безопасности в неделю.

Платформа облачной аналитики Google Chronicle позволяет экспертам по кибербезопасности обнаруживать признаки взлома в петабайтах исторических данных, даже спустя много месяцев после инцидента.

Добавление информации из Falcon должно позволить клиентам CrowdStrike выполнять более полный анализ комплексных угроз в Chronicle, а также быстро идентифицировать проблемы текущих операций в другом сервисе Google Cloud — Security Command Center.

Согласно обеим компаниям, они также будут работать вместе, чтобы упростить установку Falcon внутри виртуальных машин Google Cloud.

Программные сенсоры, которые собирают для Falcon данные безопасности виртуальных машин, можно будет устанавливать быстрее благодаря интеграции с инструментом Security Agent Deployment. Облачный гигант создал его специально для ускорения установки средств защиты от взлома.

В число других продуктов, на которые распространяется новое интеграционное партнёрство, входят также BeyondCorp Enterprise и Google Workspace. В комбинации с Falcon Zero Trust Assessment (ZTA) они позволят создавать и применять детализированные политики доступа к приложениям, используя уникальные сигналы риска CrowdStrike и укрепляя инициативы «нулевого доверия».

VirusTotal — служба сканирования файлов на наличие вредоносных программ, управляемая Google, скоро станет доступна в качестве надстройки Falcon, чтобы администраторы могли проверять файлы из собственного интерфейса этой платформы.

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