СЕО Intel почав реструктуризацію управління компанією

18 апреля 2025 г., 13:35

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Новий генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) спрощує структуру керівництва напівпровідникового гіганта, підпорядковуючи собі безпосередньо важливі групи з розробки процесорів. Про це йдеться у службовій записці, яку отримали працівники Intel, як повідомляє агентство Reuters.

Згідно зі службовою запискою, Intel також підвищила керівника відділу мережевих чипів Сачіна Катті (Sachin Katti) до посади директора з технологій та керівника відділу штучного інтелекту.

Відзначається, що ці зміни в керівництві є першим серйозним кроком під керівництвом Тана, який обійняв цю посаду минулого місяця. Групи по розробці чипів для ЦОД та АІ, а також підрозділ процесорів для персональних комп'ютерів будуть підпорядковуватися безпосередньо СЕО.

Раніше за цими напрямками наглядала Мішель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), яка залишається головним виконавчим директором з продуктів Intel.

«Я хочу активно співпрацювать разом з інженерними та продуктовими командами, щоб дізнатися, що потрібно для посилення наших рішень, - написав Ліп-Бу Тан. - Оскільки Мішель і я керуємо цією роботою, ми плануємо розвивати і розширювати її роль, про що в майбутньому повідомимо додаткову інформацію».

Перестановки, здійснені Таном, який пообіцяв створити більш ефективну версію легендарного американського виробника мікросхем, відбулися після тривалого періоду безладу в компанії Intel, що базується в Санта-Кларі, Каліфорнія.

Попередній керівник компанії пішов минулого року через розбіжності з радою директорів щодо того, як повернути компанію на шлях виправлення після багатьох років виробничих і продуктових помилок. Головним викликом було протистояння зростанню Nvidia, яка стала домінуючим постачальником чіпів АІ.

Незважаючи на придбання кількох стартапів, що займаються розробкою АІ-чіпів, Intel не змогла виробити послідовну стратегію конкуренції з Nvidia, і в січні відклала на полицю свою останню спробу - чип під назвою Falcon Shores. Розробка нової стратегії АІ ляже на плечі Сачіна Катті.

В електронному листі Тана йдеться про те, що Катті "розширює свої обов'язки, включаючи роль головного директора з технологій та АІ в компанії. У рамках цієї роботи він керуватиме нашою загальною стратегією АІ та дорожньою картою продуктів АІ, а також лабораторіями Intel і нашими відносинами з екосистемами стартапів і розробників".

Сачін Катті, який також є професором Стенфордського університету, замінить на цій посаді Грега Лавендера (Greg Lavender), що звільняється з Intel.

Intel шукає нового керівника відділу по роботі з урядом, який також буде підпорядковуватися Тану, «враховуючи критичну важливість роботи з урядом у складному глобальному середовищі», - написав генеральний директор. Попередник, Брюс Ендрюс (Bruce Andrews), який працював у Міністерстві торгівлі при тодішньому президенті Бараку Обамі, залишив Intel після минулих виборів президента США.

Останніми роками до складу виконавчої команди Intel входило багато керівників бізнес-підрозділів, причому технічні керівники часто перебували на нижчому рівні. У службовій записці Тана йдеться про те, що три давні технічні керівники - Роб Брукнер (Rob Bruckner), Майк Херлі (Mike Hurley) і Ліза Пірс (Lisa Pearce) - тепер будуть звітувати перед Таном. «Це підтверджує наше прагнення стати інженерно-орієнтованою компанією і дасть мені розуміння того, що необхідно для конкуренції та перемоги», - написав Ліп-Бу Тан.

Розіслана записка слідує за публічними коментарями Тана про те, що він має на меті скоротити управлінські рівні в компанії, щоб виконавче керівництво тісніше співпрацювало з інженерами. "Для мене очевидно, що організаційна складність і бюрократичні процеси повільно душать культуру інновацій, необхідну нам для перемоги, - написав Тан у записці. - Прийняття рішень займає занадто багато часу. Новим ідеям не дають ні місця, ні ресурсів для інкубації".

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