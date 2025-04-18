УДЦР інформує про мільйонне перенесення мобільного номера за послугою MNP

18 апреля 2025 г., 12:25

Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) повідомляє про знакову подію: в Україні офіційно зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах процедури MNP (Mobile Number Portability).

Послуга, що була запроваджена в Україні у 2019 році, надає абонентам можливість змінювати оператора мобільного зв’язку без втрати свого номера. Її впровадження стало важливим етапом розвитку ринку електронних комунікацій, посиливши конкурентоспроможність мобільних операторів та захист прав споживачів.

УДЦР, як технічний адміністратор Централізованої бази даних перенесених номерів, забезпечує облік, взаємодію між операторами та технічну надійність сервісу. Злагоджена робота платформи MNP дозволяє щоденно обробляти тисячі запитів операторів і абонентів.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS