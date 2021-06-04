Релиз 2.0 знаменует реорганизацию спецификации NVMe

4 июня 2021 г., 14:48

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Выпущена версия 2.0 спецификации NVM Express с множеством новых (в основном, опциональных) функций. Но причина, по которой ей присвоен номер 2.0 вместо очередного – 1.5, заключается в том, что спецификация была радикально реорганизована для лучшего соответствия широкому спектру функций, охватываемых NVMe.



Базовая спецификация теперь распространяется как на локальные устройства, так и на NVMe over Fabrics (NVMeoF), но её одной уже недостаточно для типичного потребительского SSD: для него потребуется ещё, по крайней мере, одна транспортная спецификация (PCIe) и одна спецификация набора команд (блочного хранения).



Другие транспортные опции включают NVMeoF с использованием TCP или RDMA. Три стандартных набора команд (блочные, зонированные и «ключ-значение») те же, что и в NVMe 1.4, но все получили равный статус. Это упростит добавление в NVMe будущих наборов команд, например для накопителей со встроенными функциями обработки данных.



Многие новые функции релиза 2.0, это незначительные расширения, которые позволяют лучше использовать ранее имевшиеся возможности. Например, в NVMe 2.0 появился стандартный механизм управления ёмкостью для выделения Endurance Groups и NVM Sets (дебютировавших в NVMe 1.4), а также добавился ещё один уровень разбиения (домены) для массивных устройств хранения NVMeoF.



Новая спецификация NVMe теперь позволяет разным пространствам имен поддерживать разные наборы команд, а не абсолютно все команды родительского контроллера.



Для корпоративных сценариев NVMe 2.0 расширяет существующую поддержку Protection Information с 16-битных до 32/64-битных контрольных сумм (CRC), обеспечивая более надежную защиту крупномасштабных хранилищ.



Важное нововведение, команда Lockdown, может переводить диск в состояние, в котором разрешены чтение и запись, но заблокированы команды администратора. Изменить конфигурацию невозможно, пока эти ограничения не будут явно отменены, или не будет отключено питание.



Для NVMeoF, NVMe 2.0 улучшает управление обновлениями прошивки и безопасное отключение устройства, при доступе к нему с многих контроллеров. Явная поддержка HDD позволит предприятиям унифицировать сети хранения данных с помощью NVMeoF и отказаться от старых протоколов, таких как iSCSI.



В целом реорганизация спецификации должна упростить эксперименты с постепенными изменениями функциональности в частых небольших релизах, которые мы, вероятно, увидим в течение следующих нескольких лет.

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