SanDisk повертає прибутковість: виручка зросла на 12% завдяки попиту на NAND

Компанія SanDisk повідомила про значне відновлення у фінальному кварталі 2025 фінансового року, демонструючи зростання виручки на 12% послідовно та на 7,9% у річному обчисленні, до 1,9 млрд дол..

Хоча компанія зафіксувала збиток за стандартами GAAP у 23 млн дол. (проти прибутку у 120 млн дол. торік), це свідчить про суттєве покращення після трьох років збитковості. Результати перевершили прогноз у 1,85 млрд дол.. Незважаючи на це, акції компанії впали на близько 10% через те, що показники не виправдали завищених очікувань аналітиків.

Генеральний директор Девід Гекелер (David Goeckeler) заявив: «SanDisk досяг сильних результатів у цьому кварталі». Він відзначив, що «попит перевищив пропозицію», що дозволило компанії підвищити ціни. Стратегічним напрямком SanDisk є використання High Bandwidth Flash (HBF) для AI-рішень. Гекелер вважає, що це «нова парадигма» для обробки AI-завдань, яка може застосовуватися від хмари до периферійних пристроїв, таких як ПК та смартфони. Фінансовий директор Луїс Вісосо (Louis Visoso) уточнив, що зростання виручки забезпечили як збільшення обсягів поставок, так і вищі середні ціни.

Хоча перехід на новий техпроцес BiCS8 спричинив високі стартові витрати, компанія значно поліпшила фінансові показники. Валова маржа зросла до 36,4% (проти 26,4% рік тому), а вільний грошовий потік став позитивним — 77 млн дол. проти від'ємного значення у 130 млн дол. торік. Загалом за 2025 фінансовий рік виручка склала 7,36 млрд дол. (+10%), а збиток за стандартами GAAP — 1,6 млрд дол..

Віднедавна незалежна від Western Digital компанія SanDisk повідомила, що 58% її доходів припадає на клієнтський сегмент, 30,8% — на споживчий, і лише 11,2% — на хмарний. Проте компанія має «чіткий імпульс» у роботі з клієнтами у сфері AI та гіперскейлерами, що створює великі можливості для зростання хмарного бізнесу. SanDisk вже анонсувала 256-терабайтний накопичувач UltraQLC та співпрацює з NVIDIA для кваліфікації рішень на платформі GB300.

Компанія прогнозує, що у наступному кварталі виручка складе близько 2,15 млрд дол., що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

