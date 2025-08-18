 
Mercury Research: AMD значно посилила позиції на ринку процесорів для ПК - до 32,2%

18 августа 2025 г., 10:25
Яке повідомляє PCGamer, посилаючись на дослідження Mercury Research, компанія AMD продемонструвала вражаючі успіхи на ринку настільних процесорів. За останній рік її частка зросла з 23% до 32,2%. 

Це призвело до помітного падіння позицій Intel, чия частка ринку за той самий період знизилася з 77% до 67,8%. 

Таке значне зміщення пояснюється тим, що геймерська спільнота масово переходила на нові процесори AMD Granite Ridge, зокрема на версії з технологією X3D, що забезпечило компанії сильне зростання продажів.

Водночас, падіння частки Intel пов'язане з неоднозначним сприйняттям її чипів Arrow Lake, а також з внутрішніми проблемами та зміною керівництва.

Проте, успіх AMD не поширюється на всі сегменти. На ринку мобільних процесорів Intel все ще утримує домінуючі позиції з величезною часткою в 79,7%. Попри те, що провідні виробники ноутбуків, як-от Razer, почали переходити на чипи Strix Point, частка AMD у мобільному сегменті за рік зросла лише на мізерні 0,3%, що навряд чи занепокоїть Intel найближчим часом.

