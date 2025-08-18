Oracle скорочує персонал в хмарному підрозділі на тлі зростання витрат на AI-інфраструктуру

18 августа 2025 г., 12:25

Як повідомляє Bloomberg, компанія Oracle скорочує співробітників у своєму хмарному підрозділі.





Таким чином компанія приєдналася до інших технологічних гігантів, які намагаються контролювати витрати на тлі значних інвестицій в AI-інфраструктуру.





Згідно з даними, отриманими з джерел та звітів регуляторних органів, у Сіетлі, який традиційно був центром підрозділу, було звільнено понад 150 співробітників. Скорочення також торкнулися офісів компанії в Індії та Канаді, хоча Oracle продовжує наймати персонал в інших регіонах, зокрема у своїй новій штаб-квартирі в Нешвіллі.





Цей крок Oracle відповідає загальній тенденції в технологічній галузі, де компанії, такі як Microsoft, Amazon та Meta, також проводять скорочення, щоб перенаправити ресурси на розвиток AI. Наприклад, Microsoft з початку року звільнила понад 15 000 співробітників, посилаючись на зміну пріоритетів і необхідність покриття витрат на інтенсивні інвестиції в штучний інтелект.





Попри те, що акції Oracle близькі до історичного максимуму завдяки успіхам у хмарному підрозділі, а компанія нещодавно уклала безпрецедентну угоду з OpenAI на постачання послуг ЦОД на 4,5 гігават, вона стикається зі зростанням витрат. За минулий фінансовий рік компанія зафіксувала від'ємний вільний грошовий потік, що змушує її оптимізувати видатки. Стратегічні зміни, зокрема переїзд штаб-квартири та відмова від оренди значних площ в офісних центрах Сіетла, також вказують на загальне прагнення компанії до консолідації ресурсів.

