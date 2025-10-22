Представлено нове покоління програмно-визначених інфраструктурних систем Lenovo ThinkAgile для GPU

22 октября 2025 г., 17:35

0

Tweet

Компанія ERC, офіційний дистриб’ютор Lenovo в Україні, повідомила про випуск нових програмно-визначених інфраструктурних систем, які розроблено для ефективного використання графічних прискорювачів у складних завданнях. Lenovo ThinkAgile HX650a V4, MX650a V4 та VX650a V4 відкривають новий рівень продуктивності, підтримуючи до чотирьох графічних процесорів подвійної ширини з NVLink. Вони орієнтовані на ресурсомісткі обчислювальні навантаження – від штучного інтелекту до віртуальних робочих столів і графічно «важких» програм.



Усі три рішення побудовано на платформі ThinkSystem SR650a V4 – це двосокетний стійковий 2U-сервер, оптимізований для максимізації обчислювальної потужності GPU, який зберігає традиційний стійковий формфактор 2U. Завдяки двом процесорам Intel Xeon серії 6700 або 6500 і підтриманню чотирьох подвійних графічних процесорів, зокрема NVIDIA H100 NVL 94 ГБ, SR650a V4 призначено для високощільних і масштабованих робочих навантажень.



Ключові можливості ThinkSystem SR650a V4 охоплюють підтримання одного або двох процесорів Intel Xeon серії 6700 або 6500 із високопродуктивними P-ядрами (до 350 Вт).



Сумісність із модулями пам’яті DDR5 DIMM для максимізації продуктивності підсистеми пам’яті (до 8 ТБ).



До чотирьох графічних процесорів подвійної ширини з NVLink або восьми процесорів одинарної ширини, встановлених на передній панелі сервера.



До восьми 2,5-дюймових відділень для гарячих дисків NVMe або E3.S 1T NVMe для локального сховища.



До восьми слотів PCIe для графічних процесорів спереду та шести ззаду для інших адаптерів PCIe, а також два спеціальні слоти для адаптерів OCP 3.0.



Lenovo ThinkAgile серії HX із попередньо інтегрованим програмним забезпеченням Nutanix пропонує безперебійне гібридне багатохмарне рішення, забезпечуючи простоту та широкі можливості використання потужності штучного інтелекту з гнучкістю, масштабованістю і безпекою для різних робочих навантажень – від периферії до хмари.



Моделі ThinkAgile HX650a V4 розроблено для розгортання провідного в галузі гіперконвергентного програмного забезпечення Nutanix на корпоративних платформах Lenovo.



Lenovo ThinkAgile серії MX дає змогу пришвидшувати й модернізувати інфраструктуру штучного інтелекту та гібридної хмари, забезпечуючи хмарні сервіси Azure на периферії та в центрі оброблення даних.



ThinkAgile MX650a V4 призначено для розгортання високодоступної, масштабованої гіперконвергентної інфраструктури (HCI) і програмно-визначених сховищ (SDS) Microsoft на корпоративних платформах Lenovo.



Завдяки швидшому розгортанню і безперебійному керуванню операціями HCI-рішення серії ThinkAgile VX і конвергентне рішення ThinkAgile для VMware забезпечують оптимізовані інвестиції для приватних і гібридних хмарних середовищ VMware.



Використовуючи програмне забезпечення VMware, система пропонує унікальний програмно-визначений підхід до гіперконвергенції із застосуванням гіпервізору для обчислень, зберігання даних і керування в щільно інтегрованому програмному стеку.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI