Samsung планує масовий випуск 1,4-нанометрових чипів до 2027 року

4 октября 2022 г., 15:15

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Samsung Electronics оголосила нову дорожню карту випуску чипів, заявивши, що до 2027 року вона буде поставляти продукти по нормах 1,4 нанометра.



Компанія першою в галузі почала виробляти тринанометрові чіпи в червні цього року. Її контрактний бізнес почне випуск двонанометрових мікросхем до 2025 року.



Нова дорожня карта передбачає, що Samsung як мінімум буде відповідати темпам розвитку свого конкурента Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, який також має намір почати виробництво тринанометрових чіпів в кінці цього року. До 2025 року TSMC планує перейти на двонанометровий техпроцес. Після цієї дати вона не оголошувала ніяких планів.



TSMC на сьогоднішній день є найбільшим гравцем у галузі виробництва мікросхем, і, за прогнозами International Business Strategies, цього року її загальна частка на ринку становитиме близько 64%. Однак, якщо говорити про найсучасніші мікросхеми, які виготовляються за п'ятинанометровим або меншим техпроцесом, то частка TSMC на ринку сягає 90%, а решта 10% припадає на Samsung.



Ніхто інший не може конкурувати, але якщо Samsung зможе без проблем впровадити свій новий техпроцес, він може подвоїти свою частку ринку до 2026 року, прогнозує IBS. Щоб забезпечити це, Samsung також оголосила про плани потроїти свої потужності з виробництва сучасних чіпів до 2027 року.



Однією з причин домінування TSMC на ринку напівпровідникового виробництва є те, що вона зосереджена тільки на обслуговуванні своїх клієнтів, на відміну від Samsung, яка також конкурує з покупцями чіпів. Корейська фірма конкурує з Apple, наприклад, у сфері виробництва смартфонів, а також є найбільшим у світі виробником телевізорів.



Однак Samsung може отримати вигоду від занепокоєння клієнтів щодо надмірної залежності від TSMC. Здорова конкуренція стимулює інновації та забезпечує цінову конкуренцію. Крім того існують побоювання щодо посилення геополітичної напруженості між Тайванем та Китаєм.



Корпорація Intel також має амбіції стати найбільш передовим виробником мікросхем. Вона прагне прискорити розробку своїх флагманських мікросхем для персональних комп'ютерів, а також розвиває контрактне виробництво. Згідно з попереднім планом Intel має намір налагодити випуск чипів за технологією 20A (20 ангстрем - 2 нм) вже у першій половині 2024 р., а процес 18A ввести в дію ближче до кінця того року. Однак зараз американський виробник з усіх сил намагається не відставати від TSMC і Samsung, і аналітики вважають, що компанії знадобиться кілька років, щоб наздогнати їх.

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